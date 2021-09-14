監委巡察飛彈陣地 關切國產飛彈量產能量能否符合戰備需求

監察院外交及國防委員會中央巡察海軍岸置飛彈陣地，瞭解雄風反艦飛彈戰備訓練情形。（監察院提供）

2021/09/14 11:16

〔記者謝君臨／台北報導〕鑑於中共機艦頻繁騷擾台灣海、空域，嚴重影響我國防安全，監察院外交及國防委員會召集人賴鼎銘等17位委員，10日分別前往海軍岸置雄風飛彈陣地、海軍台北作戰中心、空軍愛國者飛彈陣地及空軍作戰指揮部巡察，實地瞭解我海、空軍戰備整備情形並舉行座談，以了解各型國產飛彈量產能量能否符合戰備需求等問題。

在國防部副參謀總長兼執行官梅家樹上將、海軍副司令胡展豪中將、空軍副司令劉任遠中將等人陪同下，監委一行人當天上午先至北部地區的海軍海鋒三中隊巡察，除了聽取海鋒大隊擴編暨海鋒三中隊任務簡報外，並視導雄風反艦飛彈戰備訓練情形，隨後前往海軍台北作戰中心，瞭解我海軍監控周邊海域船艦活動情形。

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當天下午，監委一行則轉往空軍愛國者飛彈陣地及空軍作戰指揮部巡察，實地瞭解我防空與反飛彈兵力部署、即時空情與戰情傳遞與作戰管制情形。

賴鼎銘於座談會中表示，為因應戰時敵軍可能發動癱瘓我軍指管通情系統，各軍種均應擁有相關的備援裝備。至於其他與會委員，則分別關注近來中共軍機頻繁騷擾我空域，我軍的監偵與廣播驅離作為；非備戰狀態遇到攻擊時，迎擊時間是否充裕；空軍對週邊空域各式飛行器的敵我識別能力、各型國產飛彈量產能量能否符合戰備需求、軍購案工業合作的運作現況，以及部分民用機場轉作軍事規劃等，現場由梅家樹及各業務主管進行簡要說明。

全部巡察行程於當日下午5時15分左右結束。監委對於國軍精實戰備嚴密監控中共軍機、船艦及飛彈動態，均留下深刻印象。

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