條子鴿杜撰經歷著作遭下架 陳亭妃：「騙子鴿」勿鐵齒

立委陳亭妃肯定寶瓶出版社勇於承擔。（資料照）

2021/09/12 09:01

〔記者蔡文居／台南報導〕「條子鴿」退休酈姓退休警察杜撰不實從警經歷及故事，為條子鴿出書的寶瓶出版社11日發表聲明將全面下架其書籍，並向讀者道歉、接受讀者退書、退費。對此，立委陳亭妃肯定寶瓶勇於承擔，並嘲諷條子鴿是「騙子鴿」，提醒他千萬不要鐵齒，善惡終有報。

陳亭妃11日晚間在臉書PO文指出，我們可以從這件事做為借鏡，看看誠心道歉與用力硬拗的下場是什麼。捏造不實謠言傷害謝大使及家人的條子鴿，在第一次被重重打臉所言不實的當下，他沒有承認他的錯誤，反而繼續在臉書上撒謊、硬拗，甚至還繼續在講他是空軍飛行員，稱自己沒有在指控謝大使，並強調自己絕對沒有杜撰經歷及職務。

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陳亭妃說，他以為謊言會挽回臉書粉絲及讀者的支持，卻沒想到，謊言換來的是各單位的接力打臉，就如推倒骨牌般接二連三拆穿條子鴿的各種謊言，也讓這個騙子鴿只好緊急關閉留言功能避風頭。

她說，同樣是事主之一的寶瓶文化出版社，在誠心道歉並拿出誠意後，獲得社會輿論一片好評。雖然退費會導致公司的虧損，但所獲得的信任及負責任的社會形象，卻是再多錢也無法得到的。

陳亭妃最後提醒說，「千萬不要鐵齒，善惡終有報是真的。」

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