條子鴿杜撰著作《呈堂證供》下架 謝長廷力挺出版社

為酈男出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書的出版公司「寶瓶文化」今天宣布下架該書，並承諾無條件接受退書；對此，駐日代表謝長廷在臉書力挺出版社。（資料照）

2021/09/11 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕〕以「條子鴿」為筆名的退休員警酈俊睿近日發文惹議，過往經歷陸續被起底並受到質疑，為酈男出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書的出版公司「寶瓶文化」今天宣布下架該書，並承諾無條件接受退書；對此，駐日代表謝長廷在臉書力挺出版社。

寶瓶文化今聲明表示，台北市警局昨天，出面說明條子鴿之在職經歷，確認部分內容與事實不符，對於酈俊睿杜撰其個人經歷的行為，「本公司實在無法認同，濫用本公司的信任更深感痛心」，由於出版合約言明「作者必須擔保所述為實」，現酈俊睿違反合約，寶瓶文化開放讀者無條件退書並致歉。

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謝長廷表示，出版公司負社會責任，願意出面道歉並負責處理，值得肯定，一位作者以假的職經歷，杜撰假的故事，造成轟動而暢銷賺取利益，是不道德的事情，對信賴其説法而購書的人也不公平，但每本書價錢不多，通常消費者還是抱怨一下就算了，「其實，寶瓶公司架上還有很多好書，愛讀書的人不一定要退錢，換書即可。」

謝長廷強調，社會強有力的制衡機制，要靠正義、堅持、團結、奮鬥而形成；取巧、詐騙、中傷也許可以帶動風向，重創特定個人或逼其走向絕路，但絕不可能形成穩固的正義力量，發揮正面制衡的作用。

謝長廷寫道，物理學上，要改變物質的位置、速度、方向，需要力量，而力量來自位能或運動；政治上要改變不合理的事務，也是需要力量，有權勢的人就有位能的力量，而一般人就要靠社會運動、社區運動、政治運動，也是運動產生力量。而運動的成功，必須有堅定意志，持續努力，加上一個人也能改變世界的浪漫精神，最後也會看到成果。

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