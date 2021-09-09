條子鴿沒道歉 謝長廷3點回擊：中傷一位普通年輕人

謝長廷（右）今發文表示，自己不會提告條子鴿（左），但也不滿對方「中傷一位沒有權力的普通年輕人（謝維洲）」。（記者王冠仁翻攝、資料照；本報合成）

2021/09/09 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕退休警察酈俊睿近日以「條子鴿」為筆名發文影射駐日大使謝長廷耍特權，自稱當年攔下行政院長兒子闖紅燈反被記兩次申誡，但隨後被發現情節兜不攏，遭踢爆疑似造假。對此，謝長廷今（9日）發文表示，自己不會提告條子鴿，但也不滿對方「中傷一位沒有權力的普通年輕人（謝維洲）」。

謝長廷在臉書表示，有網友建議他對條子鴿提告，但他直言沒打算提告，因為真相是非已經清楚，自己也要忙別的事情，「但維洲可以告他，他應該學會在危機環境中保護自己。」

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對於條子鴿7日發文稱，「提告是謝先生的權利，我尊重也問心無愧」，謝長廷認為，有人天生或是成長的環境因素影響，心理狀態和一般人不一樣，譬如有些殘忍或兇暴的殺人案件，被告被捕獲也微笑或淡定自若，他們也可能認為問心無愧，「要這種人道歉很困難，從事實看是不知悔改，從宗教看是善根已斷。如這樣的人相處要有保護自己的危機感，很多事情不能以常理預測」。

至於條子鴿稱「絕對的權力使人腐化」，謝長廷則說，這句話是名言也是正確的，制衡權力濫用也是善的行為，但改變政治或建立制衡也需要真誠努力付出代價，才能感動周遭，累積更大能量，而非取巧偷懶，以抹黑造謠的手段攻擊對手，「何況條子鴿中傷的是一位沒有權力的普通年輕人，這比當權者更惡劣，那不是制衡，那是迫害，是邪惡的力量，不能合理化」。

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