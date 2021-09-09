為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    條子鴿沒道歉 謝長廷3點回擊：中傷一位普通年輕人

    謝長廷（右）今發文表示，自己不會提告條子鴿（左），但也不滿對方「中傷一位沒有權力的普通年輕人（謝維洲）」。（記者王冠仁翻攝、資料照；本報合成）

    謝長廷（右）今發文表示，自己不會提告條子鴿（左），但也不滿對方「中傷一位沒有權力的普通年輕人（謝維洲）」。（記者王冠仁翻攝、資料照；本報合成）

    2021/09/09 21:11

    〔即時新聞／綜合報導〕退休警察酈俊睿近日以「條子鴿」為筆名發文影射駐日大使謝長廷耍特權，自稱當年攔下行政院長兒子闖紅燈反被記兩次申誡，但隨後被發現情節兜不攏，遭踢爆疑似造假。對此，謝長廷今（9日）發文表示，自己不會提告條子鴿，但也不滿對方「中傷一位沒有權力的普通年輕人（謝維洲）」。

    謝長廷在臉書表示，有網友建議他對條子鴿提告，但他直言沒打算提告，因為真相是非已經清楚，自己也要忙別的事情，「但維洲可以告他，他應該學會在危機環境中保護自己。」

    對於條子鴿7日發文稱，「提告是謝先生的權利，我尊重也問心無愧」，謝長廷認為，有人天生或是成長的環境因素影響，心理狀態和一般人不一樣，譬如有些殘忍或兇暴的殺人案件，被告被捕獲也微笑或淡定自若，他們也可能認為問心無愧，「要這種人道歉很困難，從事實看是不知悔改，從宗教看是善根已斷。如這樣的人相處要有保護自己的危機感，很多事情不能以常理預測」。

    至於條子鴿稱「絕對的權力使人腐化」，謝長廷則說，這句話是名言也是正確的，制衡權力濫用也是善的行為，但改變政治或建立制衡也需要真誠努力付出代價，才能感動周遭，累積更大能量，而非取巧偷懶，以抹黑造謠的手段攻擊對手，「何況條子鴿中傷的是一位沒有權力的普通年輕人，這比當權者更惡劣，那不是制衡，那是迫害，是邪惡的力量，不能合理化」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    在條子鴿影射文下留言惹議 葉毓蘭駁「合謀」：只是單純臉友
    2021/09/09 16:42

    在條子鴿影射文下留言惹議 葉毓蘭駁「合謀」：只是單純臉友
    條子鴿「涉案黑歷史」曝光！昔日同僚爆：不敢提「當過電信警察」
    2021/09/08 21:18

    條子鴿「涉案黑歷史」曝光！昔日同僚爆：不敢提「當過電信警察」

    最具潛力地段 富宇上城擁抱綠海景觀
    「條子鴿」出來面對！台北市警局公布紀錄「無因攔檢受處分」
    2021/09/08 20:31

    「條子鴿」出來面對！台北市警局公布紀錄「無因攔檢受處分」
    揭條子鴿最根本的謊 王定宇：「酈俊睿」基本資料就是假的
    2021/09/08 16:14

    揭條子鴿最根本的謊 王定宇：「酈俊睿」基本資料就是假的
    為謝長廷抱屈 管碧玲：健全社會需要道德勇氣
    2021/09/08 10:23

    為謝長廷抱屈 管碧玲：健全社會需要道德勇氣
    「條子鴿」撞臉太陽花鎮暴警？ 網驚：都是保一總隊！
    2021/09/08 00:30

    「條子鴿」撞臉太陽花鎮暴警？ 網驚：都是保一總隊！
    批「條子鴿」轉風向成謝長廷「找碴」 他嗆問「不敢回答的問題」
    2021/09/07 23:13

    批「條子鴿」轉風向成謝長廷「找碴」 他嗆問「不敢回答的問題」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播