國土安全韌性補助標準出爐 鄉鎮防災中心最高110萬、村里15萬

台中市清水區公所日前攜手財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，舉辦為期2天的社區防災士培訓課程。（資料照，台中市民政局提供）

內政部強化國土安全韌性措施的補助標準出爐，直轄市及縣市政府建置「防災協作中心」，每處最高可獲110萬元經費；村里建置防救災緊急維生設備，每處最高可獲15萬元補助；針對改善公有建物防空避難空間及設備，內政部也投入7.32億元用於改善既有建物、4.826億元用於整備物資等採購，全面推動我國全社會防衛韌性。

因應複雜的國際地緣政治變動及美國關稅政策衝擊，政府日前制定公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，自114年3月12日起施行至116年12月31日止。其中，內政部編列62.5億元用於「強化國土防衛能量」，並於近日發布「內政部因應國際情勢強化國土安全韌性執行辦法」，進一步明定補助細節。

請繼續往下閱讀...

在「防救災緊急維生設備」部分，內政部共編列15億8520萬元，協助地方政府完備全國368處防災協作中心及7748處村里防救災緊急維生設備。依據標準，直轄市及縣市政府建置防救災緊急維生設備，每處最高補助110萬元；村里每處最高補助15萬元，強化地區自助、互助能量，提升災害防救緊急應變效率。

針對防空避難設施，內政部編列12億5000萬元補助地方政府改善既有公有建築物之防火避難空間及設備，及建立現代化且具完整維生設備之避難設施示範點，並輔導地方政府規劃防火避難空間及設備區位、標示設置、整備物資及器材等，以滿足民眾避難需求，提升民眾的緊急應變能力。

在經費劃分上，針對公有建築物的既有防空避難空間及設備改善，於7億3200萬元額度內，依實際所需改善工程款（含設計、監造費等）核定；另於4億8260萬元額度內，補助所需物資、設備採購及改善空間規劃，以防空避難設備可容納人數每人最高補助1000元為核算基準，並依實際補助標的需求審查核定。

另外，內政部在「加強反恐維安能量及關鍵基礎設施防護效能建置」編列34億1480萬元，用於辦理維安特勤隊裝備擴充及更新，並購置關鍵基礎設施防護警力裝備及設備等，值得注意的是，有19億9324萬元將用於補助建置無人機反制系統，強化反恐維安能量及關鍵基礎設施安全防護能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法