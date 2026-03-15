楊瓊瓔：我準備好了 接棒盧秀燕

立委楊瓊瓔表示，「我準備好了！接棒盧秀燕，打造國際智慧台中」。（擷取自楊瓊瓔臉書）

立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選台中市長，昨天在大雅區舉辦萬人挺瓔團結大會後，昨晚在臉書發文說「我準備好了！接棒盧秀燕，打造國際智慧台中」！許多支持者留言相挺，其中，一名網友留言「如你不相信江比你有勝算，就比民調，贏的上場，就沒話可說了吧」，獲得多人按讚。

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆爭取參選台中市長，國民黨將於本月底以民調決定人選，2人昨不約而同舉辦造勢活動，楊瓊瓔昨首場造勢大會在本命區大雅舉行，動員大批支持者到場，遊覽車排到1公里外的雅潭路停放。

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楊瓊瓔隨後在臉書發文「我準備好了！接棒盧秀燕，打造國際智慧台中」！表示萬人挺瓔團結大會，看到滿滿的鄉親與百工百業的好朋友站出來力挺，滿滿的感動。

楊瓊瓔說，25歲那年，她成為全台最年輕的省議員，30多年來，她從來沒有離開過台中，因為她始終相信「鄉親的事，就是我天大的事」！從國會爭取預算到擔任副市長落實政策，她是台灣政壇少數同時具備立法經驗與行政歷練的候選人。

楊瓊瓔在臉書拜託大家當她的分身，提醒大家3月25日到3月31日晚上6點到10點，如果接到初選民調電話，請大聲「懇請唯一支持楊瓊瓔」。

楊瓊瓔的發文獲得多人按讚與留言，也有網友表明「唯一支持江啟臣」；有網友說，現在只能比民調定輸贏，贏的上場，大家應該都沒話說。

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