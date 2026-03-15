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    首頁 > 政治

    蔡美華拚民進黨黨內初選 張銘祐、林子揚跨區相挺

    2026/03/15 13:29 記者俞肇福／新北報導
    剛通過民進黨黨內初選的台北市議員參選人張銘祐（左）、林子揚（右）也特地到第11選區，為汐金萬選區參選人蔡美華（中）前往金龍市場掃街。（圖由蔡美華提供）

    剛通過民進黨黨內初選的台北市議員參選人張銘祐（左）、林子揚（右）也特地到第11選區，為汐金萬選區參選人蔡美華（中）前往金龍市場掃街。（圖由蔡美華提供）

    民進黨新北市議員初選在即，剛通過民進黨黨內初選的台北市議員參選人張銘祐、林子揚也特地到第11選區，為汐金萬選區參選人蔡美華前往金龍市場掃街，現場還秀一段「海豹舞」，要幫好姐妹力挺通過初選。

    蔡美華一走進市場，攤商笑著打招呼說，「你怎麼又來了」？她笑著說，3月23日要拚民進黨黨內電話民調初選，一定要拜託大家幫我顧電話啊！」攤商也表示一定支持。

    掃街過程中，許多攤商老闆紛紛熱情加油打氣，不少人還主動請喝茶、喝咖啡，整個市場充滿濃濃人情味。

    除了攤商支持，也有幾位年輕朋友特地上前打招呼，表示平常有看到蔡美華的臉書「汐金萬挺美的」，年輕人挺年輕人一定會支持。

    在市場熱烈氣氛，幕僚也拱蔡美華和「銘揚連線」跳起一段「海豹舞」，大家笑說自己「毫無舞技、全靠誠意」，也希望用最真誠的方式回應大家的支持。

    蔡美華表示，朋友們初選過關帶來好兆頭，初選只是第一步，希望順利過關後一起為民眾服務，未來會持續走進地方、傾聽民意，與鄉親一起努力，為汐止、金山、萬里的發展打拚。

    民進黨將於3月23日進行黨內初選電話民調初選，新北市汐金萬選區參選人蔡美華（左二）前往金龍市場掃街，爭取民眾支持。（圖由為蔡美華提供）

    民進黨將於3月23日進行黨內初選電話民調初選，新北市汐金萬選區參選人蔡美華（左二）前往金龍市場掃街，爭取民眾支持。（圖由為蔡美華提供）

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