政院優先推動國安十三法 官員：對台灣安全至關重要

因應中國軍事威脅及滲透，行政院本會期將優先推動「國安十三法」，包括「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、「國安法」及兩岸人民關係條例等修正草案。（路透檔案照）

因應中國軍事威脅及滲透，行政院本會期將優先推動「國安十三法」，包括「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、「國安法」及兩岸人民關係條例等修正草案。知情官員今日受訪表示，這對台灣安全至關重要，應該不分黨派支持通過。

行政院院會去年12月已通過「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」及兩岸人民關係條例等部分條文修正草案，尚待立法院三讀通過。

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國安法部分，修正內容包含增訂參與組織之不法態樣、增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰。公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

現行軍公教與退將等若涉犯國安之罪，必須待刑事判決有罪確定後，才能剝奪其請領退休俸，草案明定，相關人員遭判處有期徒刑時，無需等待定讞，一審有罪就能月退砍半；現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至2分之1。

另外，「陸海空軍刑法第24條修正草案」，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上、7年以下有期徒刑。並提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上、10年以下有期徒刑，也增訂預備與陰謀犯處罰規定。

退輔條例修正草案增訂，退除役官兵具有服役條例或其他法律（如兩岸條例）所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利之事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」輔導條例規定的權益。

公務員赴中管制方面，兩岸人民關係條例修正草案，增訂10職等以下未涉密公務員前往中國，須經所屬機關許可；明定立法委員及因業務上知悉、持有及保管國家機密之人員等赴中，須經內政部聯審會許可；增訂民選公職人員赴中接觸中共黨政軍資訊，須公開揭露。

鑑於校級退役軍官配合中共統戰無法可管，本次兩岸條例修法擴大曾任特定職務人員範圍，不得出席中共黨政軍慶典、活動有妨害國家尊嚴行為，並增訂不得出席中共黨政軍舉辦的「倡議消滅或矮化我國家主權之活動」。

官員指出，國安修法是為了保護國家安全，維護台灣民主及自我防衛機制，這些都是非常迫切的，包括對美軍購特別預算，現階段而言，對台灣安全至關重要，應該不分黨派支持通過。

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