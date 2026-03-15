KMT狂擋國安法案 官員批：幫中共消滅中華民國？

國民黨主席鄭麗文多次表達，想去中國見中國國家主席習近平，聲稱感受到對岸巨大的善意。圖為習近平參加中國兩會開幕式。（翻攝直播，資料照）

民進黨立委提出兩岸條例等國安修法草案，擬納管立委赴中，遭藍白在立法院阻擋850次，行政院本會期將優先推動「國安十三法」，外界評估將被在野黨封殺。熟稔中共統戰的官員今日受訪表示，國民黨主席鄭麗文想見習近平，聲稱感受到對岸巨大善意，部分立委亦是如此，嚴重敵我不分。國民黨這些人是在守護中華民國，還是在幫中共消滅中華民國？

為防堵我國特定公職、退役軍人及政黨人士赴中「領旨」配合中共敘事，民進黨立委沈伯洋等數10位立委分別提出兩岸條例、「立法委員行為法」、「香港澳門關係條例」等多個版本修法，卻遭藍白在程序委員會、院會中阻擋850次。

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對於藍白封殺國安法案，衝擊國安防線的建構，我官員指出，國民黨主席鄭麗文對中國感受到巨大善意，絲毫沒有感受中國對台灣的威脅，敵我不分非常嚴重。中共對台複合性施壓是要消滅中華民國，不會因為台灣政黨之爭有所改變，國民黨不認為中國威脅是問題，這才是最大問題。

官員質疑，鄭麗文積極想見習近平，她難道不知道見面的代價？不斷配合中國敘事，把台海緊張情勢歸咎於台灣政府，忽視中國的侵略野心，這種就是敵我不分，甚至部分在野黨立委也是如此。

官員強調，推動國安修法是為了保護國家安全，維護台灣民主及自我防衛機制，這些都非常迫切，包括對美軍購特別預算。現階段而言，對台灣安全至關重要，應該不分黨派支持通過，但目前國會嚴重「走鐘」，在野黨立委不在乎中共威脅，不斷阻擋軍購及國安修法。

官員批評，國民黨對中共對台意圖視而不見，鄭麗文今天還在講「國民黨跟對岸接觸，都可以感受到對岸釋出巨大的善意」云云，這是嚴重「敵我不分」。舉世公認台海情勢嚴峻，友盟國家在幫忙台灣，反倒是國民黨「渾然不知」，當立委沒有意識到這些，國會難以推動修法。

「在認知上完全顛倒！」官員直指，中共是威脅中華民國生存發展的最主要來源，國民黨領導人只感覺到中共巨大善意，這是台灣最大的風險。而且這個政黨接受中共敘事，只求見到習近平一面，把台灣未來放在中共領導人善意上，完全是緣木求魚。

官員痛批，習近平不斷「清洗」親信、政敵，妳去跟習近平見一面，習就會履行對妳的承諾嗎？怎麼會有那麼天真的人！國民黨過去有「馬習會」、「朱習會」、「連習會」，見了習近平不知有多少次，跟妳見面一次就能解決問題？是要推動兩岸和平協議了嗎？

官員說，國內政黨可以競爭，但對國家安全要有一致看法，中國對台政策沒有改變，各種複合性施壓不斷，最終目的是要併吞台灣、消滅中華民國，所以至今不願正視中華民國存在的客觀事實。

他強調，國民黨以前去中國會講一中各表，現在完全不提了，國民黨這些人究竟是在守護中華民國，還是在幫中共消滅中華民國？人類悲劇不斷重複發生就是因為忘記歷史教訓，西藏、香港及國共合作的慘痛經驗，國民黨都忘光了嗎？現在最大的問題就是「敵我不分」。

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