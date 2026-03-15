沈伯洋到新莊宏泰市場助選新人 遇嗆黃國昌肉攤老闆笑喊「我們一樣紅」

民進黨立委沈伯洋今到新莊宏泰市場助選新北市議員初選參選人吳奕萱，遇到上個月嗆民眾黨新北市長參選人黃國昌的豬肉攤林姓老闆，3人一同合影。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員初選民調將於3月23日至29日進行，其中第三選區（新莊區）呈現「5搶4」競爭，初選參選人、立委吳思瑤子弟兵吳奕萱今天找來同黨立委沈伯洋助選，兩人一同到新莊宏泰市場拜票，遇到上個月向民眾黨新北市長參選人黃國昌提問「洗臉」的豬肉攤林姓老闆，老闆見到沈伯洋直呼「我們兩個一樣紅」，引起現場一片笑聲。

「下週民調電話初選，拜託支持！」沈伯洋、吳奕萱在宏泰市場掃街拜票，有鄉親看到沈伯洋大讚他「有Guts（勇氣）」，此外，兩人也在市場遇到上個月對黃國昌提問「洗臉」的豬肉攤林姓老闆，老闆看到沈伯洋笑說「我們兩個一樣紅」，還直說他把民眾黨新北市長參選人黃國昌「幹掉」，讓沈伯洋大笑以對，並一起合照。

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對於今天來新莊助選，沈伯洋表示，他跟吳奕萱認識其實非常久，在國會濫權開始，藍白不斷地在國會通過了毀憲亂政的法案，奕萱當時一直在時任民進黨立法院黨團幹事長的吳思瑤旁邊，參與開會，「對我們來講，有非常大的助益」，不管是從資料的整理，一直到協調、戰略擬定，都有她的身影，奕萱有那麼長的實務經驗，她真的是最有經驗的新人，「我們很希望在新莊能再多搶下1席，讓我們在地方上對政府的監督，能夠更有力道」。

吳奕萱指出，她的目標就是幫民進黨在新莊區多贏1席市議員，讓現任的優秀議員繼續連任的同時，愛台灣、本土派的版圖可以更加擴大，作為新人，她強調，自己已有10年國會議會的經驗，她的專業也受到沈伯洋、吳秉叡、吳思瑤等立委以及前行政院長蘇貞昌等人的肯定，希望民眾相信這些人的眼光，一同支持她。

民進黨新北市議員第3選區預計提名4席，除現任議員林秉宥、翁震州爭取連任外，另有正國會力捧的陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁，以及吳奕萱共同競爭。

民進黨立委沈伯洋今到新莊宏泰市場，助選新北市議員初選參選人、立委吳思瑤子弟兵吳奕萱。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委沈伯洋今到新莊宏泰市場，助選新北市議員初選參選人、立委吳思瑤子弟兵吳奕萱。（記者黃政嘉攝）

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