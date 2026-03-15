從政誘惑多 韓國瑜：選上議員、立委後 大家都說你好帥

前國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜（左）15日出席「模擬Mega City 模擬方城市」活動。（記者叢昌瑾攝）

前國民黨主席朱立倫舉辦「模擬Mega City模擬方城市」營隊，今日邀請立法院長韓國瑜分享「政治信念與群眾洞察」。韓國瑜勉勵有意願從政者，要清楚台灣的處境多麼艱難，要記得自己的出身。從政會面臨到非常多的誘惑，「長得不帥，但有一天選上議員、立委後，大家都說你好帥」。因為有了位置、背後有了光，慢慢就忘了自己是誰。

韓國瑜表示，政治是一代交給一代、一棒交給一棒，政黨要培養下一代，他讚許朱立倫「功成身不退」，願意傳承其智慧與經驗。

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韓國瑜歸納政治人物只有兩種，鮮花與野草，鮮花是家裡長輩已經幫忙準備好一切；野草是風雨、痛苦、寂寞、輕視等酸甜苦辣，一切自己承擔，長輩想幫忙也沒有經驗與條件。他舉例，國民黨立委羅智強父親是基隆碼頭工人，徐巧芯父母開早餐店，他們一切都要靠自己；韓國瑜也點名牛煦庭，像非洲草原的獵豹，眼神炯炯發光，對前途充滿拚搏的感覺，有旺盛的企圖心，將來不可限量。

韓國瑜說，如果是野草，一定要有堅定不移的信念，不辭千辛萬苦走下去。韓國瑜特別點名第一高票當選的桃園市議員凌濤，家鄉雲林台西是「風頭水尾」，「這個一看就是野草，靠自己拚搏上來的。」

韓國瑜勉勵有意願從政者，要清楚台灣的處境多麼艱難，台灣資源極其貧乏，僅有全球萬分之三的土地，但台灣的工業產值名列前茅。政治人物要警惕自己，為人民帶來更好的公共服務、光明的前途，一定要有警惕及謙虛的心，知道一切得來不易。

韓國瑜說，要記得自己的出身，永遠不要忘記人民，人民的需要、感受、期待及未來，這是吃選舉飯一定要放在心裡的。尤其是農漁民、勞工小攤商共同的憂慮與擔心是什麼，是從政者一定要放在心上的。

韓國瑜指出，從政也會面臨到非常多的誘惑，「長得不帥，但有一天選上議員、立委後，大家都說你好帥，你一定要清楚，我沒有那麼帥；被稱讚好有才華，要謙虛，沒有那麼多才華」，人才多的很，但是因為有了位置、背後有了光，慢慢就忘了自己是誰。

韓國瑜：從政者一定要有「複雜的腦、單純的心」

韓國瑜強調，從政一定要將心比心，從政者在任何時候，一定要有「複雜的腦、單純的心」，因為挑戰大、誘惑多，這是從事政治活動的最高準則，沒有複雜的腦，面對複雜的問題無力解決、提不出方案；沒有單純的心，很容易迷失，因為永遠聽到掌聲、大家都讚美你，因為大家需要你手上的權力，好吃的、好喝的、好聽的話每天接觸，就迷失了自己。

韓國瑜表示，政治掌握一切國家資源的分配，需要優秀且能抗拒誘惑的人才來行使人民賦予的權力，有心好好去做，相信將來一定會有成功的機會。任何風雨困難都不怕，無畏的勇氣往前衝，這才了不起，也不枉費年輕一場。

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