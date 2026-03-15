孫發Threads稱「阿德我很熟」 賴清德親探百歲嬤解「動森任務」

賴清德送給「冠廷的阿媽」一個大驚喜，前往雲林探望合照。（圖取自賴清德臉書）

總統賴清德經常透過社群與民眾互動，過年期間網友「冠廷」發文稱自己向即將滿百歲的阿媽炫耀「阿德我很熟」，並約定要在重陽節安排合照，這份孝心讓賴深受感動，近日在雲林公務行程的空檔特別前往兌現約定，送給阿媽一個大驚喜，宛如「動森島民出任務」。

賴清德表示，今年過年他接到一項很特別的任務，許多返鄉的年輕朋友希望他能替家中的長輩送上祝福，其中一位網友冠廷說，為了讓明年就要滿百歲的阿媽開心，告訴跟阿媽「阿德我很熟」、約好要安排合照，賴剛好「海巡」到這篇文章，也被這份孝心深深感動，因此近日就在公務行程中，抽空拜訪冠廷一家人，提早兌現約定。

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賴清德指出，冠廷阿媽一生務農，用勤懇的雙手撐起家庭、拉拔孩子長大，這也是許多台灣長輩一輩子打拚的縮影。冠廷一家告訴他，阿媽很感謝政府推動的長照政策與老農津貼，讓長輩晚年能安心、有尊嚴地生活，他也很有感觸，因為執政團隊推動的各項政策，正是希望讓辛勞一輩子的長輩，都能安穩生活。

賴清德表示，很多人說，台灣人就像《動物森友會》的島民一樣熱情，一句留言、一個標記，就能牽起一段真實的緣分，所以大家把這樣的行動稱作「動森島民出任務」。他會記得這次「任務完成」帶來的感動，繼續努力，照顧在台灣這片土地上的每一個人。

賴清德送給「冠廷的阿媽」一個大驚喜，前往雲林探望合照。（圖取自賴清德臉書）

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