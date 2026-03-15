藍委鄭天財涉收賄 沈伯洋：辦公室收賄膽大包天 若犯罪應辭立委

民進黨立委沈伯洋（右）表示，國民黨立委鄭天財若有收賄行為，就應辭去立委職務。（記者黃政嘉攝）

國民黨立委鄭天財涉向廠商收賄711萬元，台北地檢署去年12月依貪汙等罪嫌起訴鄭天財及辦公室執行長張騰龍，台北地方法院13日傳喚張騰龍到庭，他坦承所有犯行，且透露過去曾目睹廠商到立法院辦公室將賄款交付給鄭；民進黨立委沈伯洋今天受訪回應，在立法院辦公室收賄可說是膽大包天，國民黨有多少次不斷喊司法迫害、政治追殺，結果最後都是犯罪案件，他強調，若有這樣行為，就應辭去立委職務。

沈伯洋今早到新北市新莊地區助選民進黨新北市議員初選參選人吳奕萱，他事前接受媒體聯訪，對於鄭天財涉嫌收賄一事，他表示，收賄的行為，尤其是在這種辦公室發生，可說是膽大包天，現在國民黨不管是偽造文書、收賄證據等都一一浮現，在這之前，他們有多少次不斷的在鏡頭前喊著「司法迫害」，然後不斷地說是「政治追殺」，結果到最後都是犯罪案件。

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他表示，這也一再提醒國人，作為政治人物就應該作為一個榜樣，不該在每次案件發生時，永遠都是用所謂的「政治追殺」來當作理由，明明就是犯罪行為，它就是不應該被犯下，如果有這樣的行為的時候，就應該辭去立委的職務。

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