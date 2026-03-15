舔中政客「赴中領旨」不遺餘力？綠委國安法案遭藍白封殺850次

立法院國民黨團總召傅崐萁曾多次率團赴中國。（資料照，記者塗建榮攝）

中共對台統戰加劇，傅崐萁等多位國民黨立委卻在近2年多次赴中國六會國台辦，引發國安危機。為防堵我國特定公職、退役軍人及政黨人士赴中「領旨」配合中共敘事，民進黨立委沈伯洋等數10位立委分別提出「兩岸條例」、「立法委員行為法」、「香港澳門關係條例」等多個版本修法，卻遭藍白在程序委員會、院會中阻擋850次。

針對多位民進黨立委所提「台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」，民進黨立委沈伯洋、李柏毅、吳秉叡等人版本主張，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關情報機關之首長、副首長，或支領退休俸之退除役官兵；以及曾任總統、副總統、現任立委、直轄市及縣市議員、政黨負責人、有權代表政黨之人等具有民意代表性之人，一併納入國安管制人員範圍，需經內政部、國安局、陸委會等相關機關組成的審查會審查許可始得赴大陸地區。

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國安管制人員與中港澳的黨政軍機關、機構等特定對象接觸者，應申報接觸來往情形及內容，違者可處三年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。另，具國安相關退役官兵違反情節重大者，得剝奪其月退休；已支領者，並應追回之。

林月琴、郭國文、張宏陸、蔡易餘等人版本聚焦規範對象為國防、外交、國安相關官員及退役軍職人員；民進黨立委黃捷、郭昱晴、林宜瑾、陳培瑜、張雅琳等人版本則將對象擴大包含現任民選公職人員、政黨負責人或重要幹部。

上述由民進黨立委所提14個版本的「立委赴中納管」法案，總計遭到藍白在程序委員會、院會中阻擋782次，其中以沈伯洋所提兩個版本被擋次數最高116次。

由民進黨立委林宜瑾所提「立法委員行為法增訂第七條之一及第十條之一條文草案」也遭藍白阻擋達34次。該修法旨在建立立法委員前往境外敵對勢力所屬之國家或地區，應主動報請立法院造具名冊，並經內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成之審查會審查，違反者則由立法院紀律委員會調查處理，並依「兩岸人民條例」、「國安法」等相關法規究責。

另，一項同被阻擋34次的法案，為沈伯洋所提「香港澳門關係條例第十條、第十條之一及第四十七條之二條文修正草案」，鑑於澳門、香港受中共相關法律所致，使入境港澳之風險與入境大陸地區無異，提案明定台灣地區人民具特殊身分者，進入香港或澳門應經申請，並經內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會 及相關機關組成之審查會審查許可。

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