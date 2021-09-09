在條子鴿影射文下留言惹議 葉毓蘭駁「合謀」：只是單純臉友

葉毓蘭發文說，她與條子鴿只是單純的臉友，說她「合謀」條子鴿影射謝先生的文章「這就扯遠了」。（資料照）

2021/09/09 16:42

〔記者林良昇／台北報導〕筆名「條子鴿」的酈姓退休員警在臉書撰文影射駐日代表謝長廷遭砲轟，當時在文章下留言應和的國民黨立委葉毓蘭也被掃到「颱風尾」，遭網友出征。她今天發文解釋，和條子鴿只是單純臉友，兩人沒有合謀，希望「謠言止於智者」。

葉毓蘭今天在臉書發文說，她與條子鴿只是單純的臉友，最近突然有不少激動的網友到她的臉書洗版霸凌，甚至還勞動名嘴、立委點名叫罵，說她沒有道德勇氣，她一直沒有時間回應，本想就讓新聞淡去，沒有想到這兩天的劇本是，台北市警察局廣傳「條子鴿」到台北市議員侯漢廷處工作是由她介紹，而條子鴿影射謝先生的文章，更是合謀，「這就扯遠了」。

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葉毓蘭說，她原本不認識「條子鴿」，只是條子鴿偶爾會在她臉書與警政相關的文章裡留言，文筆非常好。去年6月，獲悉條子鴿要出書，也準備提早退休，她特別向一位共同朋友查證，也獲得推薦，告訴她條子鴿有很多基層的觀點，也很能寫，對她的問政和解決警察的問題會很有幫助。

葉毓蘭說，去年9月，她已經買了條子鴿寫的新書，看完後曾經看到條子鴿為了出書要退休的報導，問過台北市警察局人事室與萬華分局，希望了解是否是因為出書得罪長官，不得不走？只是純粹幫助警察、關心警察，與條子鴿從未謀面。

葉毓蘭說，去年10月6日，她邀請條子鴿到辦公室來進行直播，那時她每週二中午都有個「警消說書人」，邀請出過書的警察、消防專家來直播。「那是我們唯一一次的見面。」之後就很少收到條子鴿的訊息。

對於在條子鴿文章下方留言，葉毓蘭說，在9月5日上午，她搭乘高鐵時滑手機看到該篇文章，一開始覺得很有趣，就只回了「HAHA」，沒想到條子鴿立刻問好說好久不見，她才留下那句「真的不容易看出來，如果是那位領養的。」並轉貼到她的私人臉書，主因是她曾經寫過一篇非常類似的開罰單的文章，有時不開的罰單比開出對當事人影響更長久。

至於條子鴿在侯漢廷辦公室工作，葉毓蘭說，她在是媒體報導後才知悉，條子鴿與侯漢廷的認識，「與我完全無關」，要她切割「是要我跟他defriend，LINE上封鎖嗎？」希望謠言止於智者，請不必自行編劇。

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