台南藍營批疫苗覆蓋率約12％就要微解封 綠營盼體恤各行各業期待

南市議會國民黨團批評國內疫苗覆蓋率約12%左右，政府就要微解封，是再次要跟全世界作對嗎？（南市議會國民黨團提供）

2021/07/09 13:27

〔記者蔡文居／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變種病毒Delta造成全球病例暴增，封城延長，台南市議會國民黨團今天批評國內疫苗覆蓋率約12%左右，政府就要微解封，是再次要跟全世界作對嗎？

包括南市國民黨團書記長李中岑、副書記長蔡育輝、李鎮國及議員洪玉鳳、王家貞、尤榮智等人表示，請民進黨把搞大內宣的手段用來買打3劑的國際疫苗數量，並儘速檢討不合情現況、為難百姓的紓困方案，儘速重新擴大發放紓困金，讓全民能在這通貨膨脹、變種病毒肆虐的苦日子裡活下去，才是真解封！

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李中岑說，現在Delta讓全世界解封計畫往後延，WHO說400萬死是悲劇里程碑，台灣沒有疫苗能自外於國際嗎？入侵屏東的Delta疫情真的止住？若社區黑數全清乾淨，為何近來發生多起出境被他國驗出台灣輸出確診病例？民進黨還要造成多少冤魂？

南市民進黨團發言人呂維胤說，不曉得為何國民黨團對「微解封」有意見，難道沒有聽到許多行業期待在有指引的規範下，能夠兼顧防疫和經濟的需求？希望國民黨能夠體恤各行各業基於生計對於微解封的期待，聽從專家建議，做好防護措施才是解決之道。

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