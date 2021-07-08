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    朱立倫投書外交雜誌 呼應美國疫苗共享戰略

    國民黨前主席朱立倫投書美國《國家利益》（Naitonal Interest）呼應，強調台灣能與美國並肩生產疫苗，在下一階段的全球防疫重拾「Taiwan Can Help」的重要角色。（資料照）

    國民黨前主席朱立倫投書美國《國家利益》（Naitonal Interest）呼應，強調台灣能與美國並肩生產疫苗，在下一階段的全球防疫重拾「Taiwan Can Help」的重要角色。（資料照）

    2021/07/08 09:34

    〔記者林良昇／台北報導〕美國援助世界各國疫苗，也捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，白宮日前公布「全球疫苗共享戰略」，國民黨前主席朱立倫投書美國重要外交政策雜誌《國家利益》（Naitonal Interest）呼應，強調台灣能與美國並肩生產疫苗，在下一階段的全球防疫重拾「Taiwan Can Help」的重要角色。

    朱立倫投書美國外交政策平台《國家利益》（Naitonal Interest）雜誌 ，今日在美國出版，文中呼應白宮公布的「全球疫苗共享戰略」，也響應美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）的說法，台灣有和平生活的權利，面對疫情蔓延，台灣也應在疫苗、疫情大流行相關議題有角色，不應被國際社會忽視。

    朱立倫表示，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿費德瑋 （Jonathan Fritz） 於6月中旬具體重申：美國計劃與台灣合作，一同生產和分銷疫苗。台灣有機會也有能力幫助美國，支持新一輪的全球疫苗生產製造，需要抓住這個機會結束國內民眾面臨的疫苗荒。

    朱立倫指出，台灣同時透過和美國等印太地區戰略盟友共同努力，除了重建自身的防疫韌性、促進疫苗生產外，更要加強疫苗接種以鞏固整個印太地區的防疫，成為國際社會負責任的一員。

    朱立倫說，他曾擔任2009年台灣「H1N1流感期間」中央疫情指揮中心的總指揮官，深知台灣擁有足以支撐疫苗推出計劃的製藥能力，加上台灣擁有全民健康保險，數位化、管理數據，絕對可以成為典範。

    朱立倫表示，台灣正處於疫苗接種、經濟解封、邊境開放的轉折點，若能貢獻一己之力，與美國並肩製造並供應疫苗，不僅國人健康安全、生計能受到保障，台灣能在下一階段的全球防疫重拾「Taiwan Can Help」的重要角色，再一次重返防疫模範生行列。

    朱立倫也強調，不分台灣與美國，世界面臨同一種疾病，也結成了全球一命的共同體。團結一致面對挑戰，台灣不會缺席。

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