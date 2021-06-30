中國干擾台取得疫苗「白宮認證」 鄭運鵬：勿再扣民進黨遇中則反

立委鄭運鵬引述白宮「台灣取得疫苗的途徑被截斷」說法之相關報導，呼籲「請在野黨理解白宮的談話」、「不要再扣民進黨遇中則反」。（資料照）

2021/06/30 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，疫苗竟成國民黨等在野黨操弄道具，以此攻擊執政黨；對此，立委鄭運鵬引述白宮「台灣取得疫苗的途徑被截斷」說法之相關報導，呼籲「請在野黨理解白宮的談話」、「不要再扣民進黨遇中則反」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）接受路透訪問，否認美國以疫苗交換台灣晶片，但表示「美國有留意到，台灣取得疫苗的途徑被截斷」。「報導後段就是指中國」，鄭運鵬表示，台灣在野黨們對政府取得疫苗的進程步步攻擊、杯葛，且「刻意單綁被中國鎖死的BNT」。他感嘆，這是台灣取得疫苗的真實困境，「內外因素都有」。

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他表示，中國的干擾是「白宮認證」，希望在野黨「不要再扣民進黨遇中則反」；在野黨一直對友好國家支援疫苗數高於台灣自購疫苗數「很有意見」，鄭運鵬提出自己的分析，表示能取得疫苗優先權的國家有幾種狀況，包含「該國自有疫苗（不包含代工）、人口少、政府有本事高價搶購（民主國家很難通過國會這關）、疫情相當嚴重」。

然而，台灣不具備這4項條件，即便目前是國內疫情高峰期，但相較國際也不算嚴重，本就難取得疫苗優先權，「加上，白宮發言人也證實了中國杯葛台灣取得國際疫苗」，因此台灣能在一個半月的短時間內取得友好國家400萬劑疫苗支援並到貨，「這是國際合作的『危機處理的能力』！卻也被在野黨們和統派人士處理成國內危機」。

鄭運鵬強調，國產疫苗備援「一定是台灣在這樣處境下『關鍵中的關鍵』」，政府一定在有科學認證安全性下才會緊急授權，「除了我認為國民黨是配合中國演出，其他在野黨我並不認為有明顯的中國因素」，而國際分析對台疫苗援助時，台灣「國內的中國勢力一定是重點中的重點，不然以全球的角度，無法解釋美國和日本的『效率與數量』」。

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