秋雨教會信徒來台避難2年 獲美政治庇護終啟程

中國秋雨教會信徒廖強（左）和女兒任瑞婷（中）、女婿彭然（右）等一家6口2年前持旅遊簽證來台，得美國政治庇護後今天赴美。（中央社資料照）

2021/06/29 23:05

〔中央社〕屢遭打壓的成都秋雨教會，信徒廖強全家6人輾轉來台暫居2年，在獲得美國政治庇護後今天赴美。廖強的女兒任瑞婷指控，有教友全家從6月4 日前就被軟禁在家，因中共黨慶將屆，至今仍未解禁。

任瑞婷並感嘆，在台灣2年，看到誰都能批評總統蔡英文，新聞裡多次看到蔡總統在道歉，而台灣人仍然批評她「沒有做好，光道歉有什麼用」，這就是自由世界。但在中國，「我從來沒看過共產黨道歉」，政府應該要有謙卑的心治理國家。

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自由亞洲電台報導，廖強率任瑞婷等家人今天啟程前往美國，並在臨行前接受專訪，作上述表示。

根據報導，隸屬成都秋雨聖約歸正教會的廖強一家6人，2019年持中國護照以醫美自由行方式經泰國來台，決定不再返回中國。從此受到大陸委員會、移民署及台灣長老教會安排及照料，在新竹安頓。經過美國總統大選及疫情延宕，廖強全家終於獲得美國政治庇護。

任瑞婷表示，當時全家只想著要來台灣，以為台灣會有「難民法」，來台後才知道是要等待去美國。但全家非常順服這個安排，實在沒辦法留在台灣就去美國，「把我們安排到哪裡都好」。

她指出，當時離開中國曾經有「躲個風頭、半年後再回去」的想法。但她在台期間接受媒體訪問過後，就發現不可能再回去，還留在當地的教友們一直到現在都還是被看得很緊，「真的超乎我預計」，而且「完全沒有放鬆的跡象」。

任瑞婷回憶，2020年台灣總統大選前她受訪時，只因為說過一句「我覺得中共可以解體」，就連累她們在中國的親人被官方找上門。官方人員還出示報導的截圖，揚言她若回國「可能被關」，但又說會「酌情處理」。此後當地警察雖未再上門，但至今對家人的威脅一直存在。

任瑞婷並指控，秋雨教會有信徒一家人從「六四」之前就被軟禁在家，直到「六四」後都還沒解禁，一度讓她不解。後來才明白，緊接著是「七一」中共黨慶，今年從「六四」到「七一」都很敏感。而今天離台赴美則剛好是「敏感中的敏感」。

根據報導，廖強一家人是秋雨教會最早流亡海外的一批人。任瑞婷說，盡管她已將秋雨教會的遭遇和教友的經歷說了好多次，但每次面對的都是不同的對象。到美國後，她還會繼續說給更多人聽，喚醒世人關注中國迫害宗教的行為。

成都秋雨教會源自2005年在創辦人王怡牧師家中的聚會，後於2008年正式成立。但在2018年底遭到中國當局取締，信徒被大規模逮捕。其中，王怡更於2019年被依「煽動顛覆國家政權」及「非法經營」罪，被判刑9年。

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