民團要楊志良切腹謝罪！籲投審會撤資中國復星醫藥在台孫公司

台灣公民陣線組織部主任許冠澤（中）、台灣公民陣線秘書長江旻諺（右）、經濟民主連合智庫召集人賴中強（左）24日於立法院召開記者會，揭露近日的疫苗採購，上海復星醫藥以其擁有「大中華區代理權」為由，無視疫苗攸關人命安全，阻撓台灣取得德國BNT疫苗。（記者羅沛德攝）

2021/02/24 11:22

相關新聞

遭批簽買疫苗受阻協議應切腹 楊志良：不是我簽的、去他媽的蛋

〔記者陳鈺馥／台北報導〕經濟民主連合今日在立法院召開記者會，直指上海復星醫藥阻擾台灣取得德國BNT疫苗，揭露復星醫藥大股東郭廣昌是中共統戰組織重要成員，而復星醫藥董座吳以芳、復宏漢霖公司副總裁郭新軍，也是中資在台孫公司漢霖生技公司的董事及監察人；經民連呼籲，投審會應該硬起來做「阿中部長」後盾，追究復星醫藥、漢霖生技濫用「大中華區」獨家代理權，違法壟斷疫苗採購的責任，若再阻台取得疫苗，應撤銷投資許可，命其撤資，簽署「兩岸醫藥衛生合作協議」的楊志良也應切腹以謝國人。

請繼續往下閱讀...

台灣公民陣線組織部主任許冠澤表示，衛福部長陳時中日前曾於廣播表示「有人不希望台灣太開心」，而近期在肺炎疫苗採購上，上海復星醫藥以其擁有「大中華區代理權」為由，無視疫苗攸關人命安全，阻撓台灣取得德國BNT疫苗。

許冠澤指出，上海復星醫藥今年1月發行公司債，根據公司債的公開說明書記載，郭廣昌持股85.29%與王群斌持股14.71%，兩人是上海復星醫藥公司上層股東的實際控制人。

他提及，郭廣昌不僅曾擔任中國人大，也曾擔任中共統戰組織「中國光彩事業基金會」第二屆副理事長，而復星集團黨委書記李海峰是現任中國光彩事業促進會常務理事。該基金會章程第5條更明定，其業務主管單位是中央統戰部。

據章程規定，「本基金會堅持中國共產黨的全面領導，根據中國共產黨章程的規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動，為黨的組織的活動提供必要條件」；中國光彩事業基金會會長由中共統戰部副部長擔任。

許冠澤舉例，國人對光彩事業基金會的統戰手法並不陌生，「台灣光彩促進會」再2014年6月曾舉辦歡迎中國國台辦主任張志軍活動，並曾發起兩岸民間共同簽訂永久和平協議連署。2019年6月還曾在高雄搞出具有統戰意味的「旗津溫州洞頭小三通」烏龍騙局。

「投審會硬起來，做阿中部長的後盾！」台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，上海復星醫藥集團旗下復星醫藥產業與BNT簽訂《授權合約》，授權復星醫藥產業在中港澳台區域內獨家代理疫苗。當時復星醫藥的董事長是吳以芳。

江旻諺談及，復星醫藥與德國BNT簽訂「大中華區獨家代理權」，復星醫藥的董事長吳以芳、復宏漢霖公司副總裁郭新軍扮演一定角色，偏偏這兩人就是復星醫藥在台孫公司、復宏漢霖在台子公司漢霖生技的董事及監察人，如果說，復星醫藥濫用「大中華區」代理權的獨佔地位，阻撓台灣取得德國BNT疫苗，這個責任，漢霖生技公司也要算一份。

江旻諺表示，漢霖生技公司是中資在台投資事業，根據「陸資來台投資許可辦法」第8條第2項規定，投資經營有「經濟上具有獨占、寡占或壟斷性地位。」或「政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全。」等情事之一者，得撤銷或廢止其投資。

經濟民主連合智庫召集人賴中強痛批，「兩岸醫藥衛生合作協議」是楊志良簽的，也是上海復星醫藥攤出在德國廠商面前，證明復星醫藥可以在台灣申請臨床試驗，藥品上市資格的證明，更是把台灣綁進「大中華區」進退維谷的原因，始作俑者就是楊志良所簽的協議，始作俑者就是馬英九開放中資來台，楊志良應該切腹以謝國人。

賴中強質疑，馬英九2009年7月開放中資來台，楊志良2010年12月簽訂「兩岸醫藥衛生合作協議」，才會有後來中資在台孫公司漢霖生技公司，該公司在2019年年報中，聲稱「獲得中國台灣衛生福利部國家藥監局批准」，直接將衛福部矮化成中國台灣國家藥監局。

賴中強呼籲，以後衛福部核准中資新藥，應該附加條件「不得有矮化台灣地位之宣傳，否則撤銷許可」。經濟部投審會應該硬起來，做陳時中部長的後盾，追究復星醫藥、漢霖生技濫用獨家代理權，違法壟斷疫苗採購的責任，若再阻擾台灣取得疫苗，應該撤銷復宏漢霖在台灣的投資許可，命其撤資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法