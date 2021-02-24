遭批簽買疫苗受阻協議應切腹 楊志良：不是我簽的、去他媽的蛋

上海復星醫藥阻擾台灣取得BNT疫苗，濫用「大中華區」獨家代理權，民團稱源頭是簽署「兩岸醫藥衛生合作協議」的前衛生署長楊志良，應切腹以謝國人。對此，楊志良澄清，此協議不是他簽的，並指要他切腹的人「去他媽的蛋」。（資料照）

2021/02/24 12:33

民團要楊志良切腹謝罪！籲投審會撤資中國復星醫藥在台孫公司

〔記者林惠琴／台北報導〕民團經濟民主連合今日在立法院召開記者會質疑，上海復星醫藥阻擾台灣取得BNT疫苗，濫用「大中華區」獨家代理權，源頭是簽署「兩岸醫藥衛生合作協議」的前衛生署長楊志良，應切腹以謝國人。對此，楊志良澄清，此協議不是他簽的，並指要他切腹的人「去他媽的蛋」。

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經濟民主連合智庫召集人賴中強痛批，「兩岸醫藥衛生合作協議」是楊志良簽的，也是上海復星醫藥攤出在德國廠商面前，證明復星醫藥可以在台灣申請臨床試驗，藥品上市資格的證明，更是把台灣綁進「大中華區」進退維谷的原因，始作俑者就是楊志良所簽的協議，始作俑者就是馬英九開放中資來台，楊志良應該切腹以謝國人。

對此，楊志良表示，「兩岸醫藥衛生合作協議」是海協會、海基會簽的，不是他簽的，當時在瑞士日內瓦遇到中國衛生部部長陳竺交換了一下意見，後來中國衛生部副部長黃潔夫就被派來台灣，雙方一起討論可以進行衛生合作的事宜，最後相關協議的簽訂主要也是基於認為老百姓的健康最重要，像是在疫情一開始發生時，台灣可以派專家前往武漢了解當地的狀況，就是在這項協議的基礎上，難道台灣不需要這些資料嗎？

楊志良強調，是不是反中，我沒有意見，但要批評對於人民健康的事情，就是混蛋，怒批「去他媽的蛋，胡扯，是他要切腹，不是我要切腹」。

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