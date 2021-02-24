為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭批簽買疫苗受阻協議應切腹 楊志良：不是我簽的、去他媽的蛋

    上海復星醫藥阻擾台灣取得BNT疫苗，濫用「大中華區」獨家代理權，民團稱源頭是簽署「兩岸醫藥衛生合作協議」的前衛生署長楊志良，應切腹以謝國人。對此，楊志良澄清，此協議不是他簽的，並指要他切腹的人「去他媽的蛋」。（資料照）

    上海復星醫藥阻擾台灣取得BNT疫苗，濫用「大中華區」獨家代理權，民團稱源頭是簽署「兩岸醫藥衛生合作協議」的前衛生署長楊志良，應切腹以謝國人。對此，楊志良澄清，此協議不是他簽的，並指要他切腹的人「去他媽的蛋」。（資料照）

    2021/02/24 12:33

    民團要楊志良切腹謝罪！籲投審會撤資中國復星醫藥在台孫公司

    〔記者林惠琴／台北報導〕民團經濟民主連合今日在立法院召開記者會質疑，上海復星醫藥阻擾台灣取得BNT疫苗，濫用「大中華區」獨家代理權，源頭是簽署「兩岸醫藥衛生合作協議」的前衛生署長楊志良，應切腹以謝國人。對此，楊志良澄清，此協議不是他簽的，並指要他切腹的人「去他媽的蛋」。

    經濟民主連合智庫召集人賴中強痛批，「兩岸醫藥衛生合作協議」是楊志良簽的，也是上海復星醫藥攤出在德國廠商面前，證明復星醫藥可以在台灣申請臨床試驗，藥品上市資格的證明，更是把台灣綁進「大中華區」進退維谷的原因，始作俑者就是楊志良所簽的協議，始作俑者就是馬英九開放中資來台，楊志良應該切腹以謝國人。

    對此，楊志良表示，「兩岸醫藥衛生合作協議」是海協會、海基會簽的，不是他簽的，當時在瑞士日內瓦遇到中國衛生部部長陳竺交換了一下意見，後來中國衛生部副部長黃潔夫就被派來台灣，雙方一起討論可以進行衛生合作的事宜，最後相關協議的簽訂主要也是基於認為老百姓的健康最重要，像是在疫情一開始發生時，台灣可以派專家前往武漢了解當地的狀況，就是在這項協議的基礎上，難道台灣不需要這些資料嗎？

    楊志良強調，是不是反中，我沒有意見，但要批評對於人民健康的事情，就是混蛋，怒批「去他媽的蛋，胡扯，是他要切腹，不是我要切腹」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民團要楊志良切腹謝罪！籲投審會撤資中國復星醫藥在台孫公司
    2021/02/24 11:22

    民團要楊志良切腹謝罪！籲投審會撤資中國復星醫藥在台孫公司
    買不到疫苗是統戰攻擊！溫朗東：台灣有人想抽統戰佣金
    2021/02/21 13:28

    買不到疫苗是統戰攻擊！溫朗東：台灣有人想抽統戰佣金

    滙豐卓越理財20週年 跨世代的理財服務故事
    楊志良再提中國製疫苗 陸委會：對岸未提供資訊
    2021/02/18 19:59

    楊志良再提中國製疫苗 陸委會：對岸未提供資訊
    楊志良唱衰指台灣百日內疫情爆發 網友怒批：唯恐天下不亂！
    2021/01/28 19:28

    楊志良唱衰指台灣百日內疫情爆發 網友怒批：唯恐天下不亂！
    政治今日熱門
    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑
    2021/02/23 22:01

    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑

    吳子嘉「亂爆料」告不告？ 陳時中罕見怒了：這個人我不想再談
    2021/02/23 18:35

    吳子嘉「亂爆料」告不告？ 陳時中罕見怒了：這個人我不想再談

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗
    2021/02/24 12:17

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗

    力抗中共封殺！謝志偉秀駐法代表「燙金Taiwan」賀年信
    2021/02/23 18:50

    力抗中共封殺！謝志偉秀駐法代表「燙金Taiwan」賀年信

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播