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    「政府對政府」捐贈N95口罩產線成功！捷克貿工部公開謝台灣

    捷克經濟文化辦事處副代表Dita Taborska（左二）等人在外交部人員陪同下，於口罩生產線自台啟運前赴我廠商視察見證整備情形。（外交部提供）

    捷克經濟文化辦事處副代表Dita Taborska（左二）等人在外交部人員陪同下，於口罩生產線自台啟運前赴我廠商視察見證整備情形。（外交部提供）

    2021/02/23 20:23

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部去年底宣佈將無償捐贈1條口罩生產線給捷克對抗疫情。外交部今天說明最新進度指出，此產線以「政府對政府」（G-G）合作模式捐贈給捷克政府，已於2月18日運抵捷克，由捷克貿工部接收。捷克貿工部次長陶伯洛娃（Martina Tauberova）也在推特公開感謝外交部捐贈。

    捷克參議院議長韋德齊去年訪台時，一台廠熱情表示要捐贈5條口罩產線作為伴手禮，回報捷克友台善意；不過該案經磋商後，由單純捐贈轉變為4條產線的商業合作案，於今年1月底陸續經由空運和海運運抵捷克，由歐洲呼吸護具研發中心（ECVVR）接收並啟動生產。對於原先承諾之5條產線的差異，外交部則於去年底宣布將無償捐贈1條口罩生產線給捷克政府。

    關於該捐贈案的最新進度，外交部今說明，為深化台捷防疫合作，外交部是以「政府對政府」合作模式捐贈捷克政府的自動化口罩生產線捐贈已於2月18日運抵捷克，由捷克貿工部正式接收，貿工部次長陶伯洛娃並透過推特感謝台灣、感謝外交部捐贈。

    外交部發言人歐江安表示，捷克貿工部接收我國政府捐贈的口罩產線後即列為捷克國家財產，由貿工部所屬的國營企業「建築技術及檢測研究所」（TZUS）負責管理，並委請口罩生產商操作我國捐贈的生產線，製造FFP或N95等級的防護口罩供捷克第一線的醫護人員及民眾運用，生產線目前正由捷克廠商承接組裝中。

    外交部說，將持續基於「台捷防疫合作夥伴聲明」協助捷克對抗疫情，也對順利完成對捷克政府單位的口罩機生產線捐贈，可有效投入捷克第一線醫護人員抗疫的結果感到欣慰。

    對於民間廠商的產線案，歐江安表示，非常感謝廠商東建安主動提出將捐贈捷克口罩生產線，與政府一起共創台捷雙贏，但是該廠商近來以各種說法模糊外界對政府間捐贈之印象，如宣稱「台捷沒有邦交、找不到窗口，因此無法以政府對政府捐贈，只能企業對企業捐贈」，並刻意指稱經捷克政府委託操作機器的Spur公司就是我政府的捐贈對象等。外交部嚴正澄清，這些說法與事實不符，也對相關言論表示遺憾。

    對該廠商今天表示「政府與民間捐贈都是好事」等語，歐江安則強調，這次「政府對政府」的合作模式，性質與意義實與民間捐贈案不同，外交部希望與民間廠商共同拚外交，但難以接受與事實不符的發言，因此盼相關廠商謹守公開發言之分際，也希望媒體朋友報導前進行相關查證。

    捷克貿工部次長陶伯洛娃推特貼文：

    外交部去年底宣佈將無償捐贈1條口罩生產線給捷克抗疫。外交部今天說明最新進度指出，此產線以「政府對政府」（G-G）合作模式捐贈給捷克政府，已於2月18日運抵捷克，由捷克貿工部接收。捷克貿工部次長陶伯洛娃（Martina Tauberova）也在推特公開感謝外交部捐贈。 （翻攝自推特）

    外交部去年底宣佈將無償捐贈1條口罩生產線給捷克抗疫。外交部今天說明最新進度指出，此產線以「政府對政府」（G-G）合作模式捐贈給捷克政府，已於2月18日運抵捷克，由捷克貿工部接收。捷克貿工部次長陶伯洛娃（Martina Tauberova）也在推特公開感謝外交部捐贈。 （翻攝自推特）

    駐捷克代表處代表柯良叡（左）丶捷克貿工部次長Martina Tauberová（中）及「建築技術及檢測研究所」執行長Alexander_Šafařík-Pštrosz（右）於2月5日簽署捐贈合約。Tauberová次長致詞時，並代表捷克政府對臺灣的防疫協助表達感謝。（外交部提供）

    駐捷克代表處代表柯良叡（左）丶捷克貿工部次長Martina Tauberová（中）及「建築技術及檢測研究所」執行長Alexander_Šafařík-Pštrosz（右）於2月5日簽署捐贈合約。Tauberová次長致詞時，並代表捷克政府對臺灣的防疫協助表達感謝。（外交部提供）

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