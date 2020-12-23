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    口罩產線捐贈案變調 捷克媒體：台廠改變了主意

    口罩示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    口罩示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2020/12/23 18:01

    首次上稿 15:16
    更新時間 18:01（新增捷台商會回應）

    〔記者呂伊萱／綜合報導〕台廠9月中旬稱要贈捷克5條口罩產線作為伴手禮，以回報捷克友台善意。不過此案在雙方數月磋商後，已由單純捐贈轉變為商業合作案，多家捷克媒體近來以「台灣人改變了主意」、「爭議風波」等角度報導此案。台捷官方已表態不再參與，外交部並另宣佈將人道援贈1條產線給捷克應急抗疫。

    台灣廠商「東建安」在捷克參議長韋德齊9月訪台時，自行宣布將「直接捐贈」5條口罩生產線給捷克「當伴手禮」，但在台捷協商數個月後，廠商變卦改為與捷克公司InoCure進行商業合作建置4條產線。

    外交部昨澄清，這是由「東建安」依其意願與捷克企業自行商訂安排；為尊重捷克內部規範，台捷雙方政府不會涉入。外交部直言，「捐贈就是無償、非營利、沒有回饋或交換，反之就不是捐贈或人道援助，特別提醒廠商，此類私人捐贈或商業合作務必符合捷克當地法規」。外交部並同時宣佈正研議將無償捐贈1條產線給捷克抗疫。

    「東建安」一直聲稱此案是「捐贈」，昨不滿外交部說法，發布聲明怒斥外交部「出言傷害廠商」，「涉及毀謗」並要求道歉，聲明內說「台捷無邦交，政府對政府的捐贈行為，眾所周知並不可行」，質疑「採政府模式（G2G），受贈的捷克政府是否已表態接受？」並再次提及「東建安」是「無償捐贈」。

    針對此爭議，捷台商會23日電郵回應表示，「東建安」將捐贈生產線給捷克，這項捐贈旨在支持捷克與台灣的關係。商會回應未提及承接對象與產線數量。

    不過實際上捷克當地媒體追蹤「東建安」的「捐贈案」已久，對其引起的爭議也有諸多討論。捷克「經濟日報」（Hospodarske Noviny）12月初時以「台灣人改變了主意。口罩生產線不歸屬國家，而由私人公司承接」為題刊登報導。報導寫道，「東建安」為這筆「捐贈」設定了捷克政府無法接受的條件，例如指定其生產線應由已與之建立業務合作的公司承接營運。

    捷克媒體「Seznam Zprávy」於12月16日的報導亦寫道，台灣「東建安」廠商曾承諾贈予捷克共和國5條口罩產線，捷克工商部也多方探索合適合法的方案，不過其中的4條產線現在將由捷克奈米材料研發製造商「InoCure」收購，「經過三個月的磋商，一切都與當初所說的不同了」。

    「Seznam Zprávy」並報導韋德齊對此案態度的轉變。報導寫道，這對韋德齊是敏感的政治問題，因其9月訪台行是成功之舉，無法承受「禮物的失敗」，因此韋德齊歡迎此案得到最終解決，儘管與先前所承諾的不同。韋德齊並未隱藏InoCure執行長布茲果（Matej Buzgo）是訪團成員的事實，並說，「如果能夠完成此案，台灣公司和捷克公司共同在捷克創建生產保護設備，並拓展到歐洲，這是很好的結果」。

    韋德齊同時表示他不再參與此案，「如果這4條產線是根據私法關係交付，我將不再扮演重要角色」。韋德齊也告訴捷克電台（Czech Radio）旗下新聞網站iRozhlas說，台灣外交部將捐贈1條產線，「東建安」則希望將4條產線給他們在捷克共和國找到的合作夥伴。

    此外，「Seznam Zprávy」也採訪了捷克工商部次長陶伯洛娃（Martina Tauberová）對此案的看法。陶伯洛娃說，捷克與台灣擴大合作範圍是好事，「但說要捐贈的台灣廠商，最終只是為了自身在捷克的商業利益，他們要把生產線直接給他們找的公司，且該公司需同意當東建安（Autoland Technology）在捷克及歐洲市場的代表」。

    捷台商會發言人希普利查洛娃（Lucie Šplíchalová）18日告訴捷克媒體「EuroZprávy.cz」說，「東建安」選擇把產線交給捷克製造商InoCure，對於「捐贈」爭議，InoCure創辦人瓦采克（Radovan Vacek）則說，「我們此時不做評論」。

    除了口罩產線，「東建安」近來人道捐贈捷克20萬片口罩，已送達捷克。（15:58更新）

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