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    廠商變卦不捐口罩機改營利合作 外交部將自行援贈產線給捷克

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    2020/12/22 12:11

    〔記者呂伊萱／台北報導〕台南廠商「東建安」原宣布捐贈5套高階醫療立體口罩生產線給捷克，台南市長黃偉哲還頒發感謝狀致意。但廠商後變卦不進行無償捐贈，改為與捷克企業合資建置4條產線。外交部今天針對此案強調，台捷雙方政府不會涉入，鄭重建議此類私人捐贈或商業合作，仍應配合捷克內部法規進行。外交部並正研議無償捐贈1條口罩生產線，協助捷克應急抗疫。

    捷克參議院議長韋德齊8月率團訪台，當時台南廠商「東建安」在參議長離台前，宣布致贈5條口罩生產線。但據悉廠商後變卦，改為與捷克製造商InoCure進行商業合作。

    對於有媒體報導「東建安捐贈捷克口罩產線將啟運」一事，外交部發言人歐江安今在例會上澄清，這是由「東建安」依其意願與捷克企業自行商訂安排；且為尊重捷克內部規範，台灣與捷克雙方政府不會涉入。外交部鄭重建議類似「東建安」由我國民間團體對捷克的私人捐贈或商業合作，仍應配合捷克內部相關法規進行。

    歐江安說明，本來的確是5條給捷克政府，現在是4條給私人企業，因此澄清相關報導。歐江安說，若有我國企業或民間團體想捐贈給捷克政府，外交部樂觀其成；但若廠商是針對捷克廠商，攸關商業利益，外交部不會涉入，且基於雙邊政府規範，台捷政府都不會涉入。

    歐江安說，捐贈應該就是無償、非營利、沒有回饋或交換，反之就不是捐贈或人道援助，特別提醒廠商，進行此類私人捐贈或商業合作時，務必符合捷克當地法規程序。

    歐江安另外也說，考量當前捷克疫情不穩定，為落實台捷4月簽署的「台捷抗疫合作夥伴聯合聲明」，外交部將透過人道援贈方式，提供1條口罩生產線機器給捷克應急，以利促進台捷雙方醫衛用品產業供應鏈的合作。

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