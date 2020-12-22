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    首頁　>　政治

    捐贈捷克口罩機傳變卦？業者怒斥：外交部嚴重錯誤

    外交部指台南廠商「東建安」捐贈捷克口罩機變卦，業者駁斥並痛批外交部未經查證就發言。（台南市政府提供）

    外交部指台南廠商「東建安」捐贈捷克口罩機變卦，業者駁斥並痛批外交部未經查證就發言。（台南市政府提供）

    2020/12/22 16:10

    〔記者萬于甄／台南報導〕外交部今早在例會上宣稱，台南廠商「東建安」原捐贈5套高階醫療立體口罩生產線給捷克，但廠商變卦不進行無償捐贈。對此，東建安總經理郭立霖受訪時嚴正駁斥，並痛批「外交部未經查證就發言」，呼籲外交部有任何問題，應先與業者聯繫溝通。

    郭立霖表示，口罩生產線一直都是捐贈給歐洲呼吸防護具研發中心（ECVVR），而該單位是由捷克口罩企業聯合成立，並非單一私人企業，因此，高階醫療立體口罩生產線捐贈一案從未變卦，且本週初步2條生產線就可順利出航前往捷克。

    他說，捷克參議院議長韋德齊8月率團訪台時，為表達友好情誼，「東建安」願致贈5條口罩生產線給予捷克，後續透過捷台商會接洽ECVVR，但捷克方因人力、財力恐無法負擔5條生產線，最後協商決定捐贈4條口罩生產線，捷克也會派人來台學習交流相關技術傳承。

    郭立霖強調，因政府這條路行不通，捐贈一事才透過ECVVR進行，2個月前也曾捐贈20萬個口罩給捷克，站在捐贈者的角度來說，當然希望防疫物資可實際幫助到捷克的人民，如此一來才能有長久的友誼，因此，「真的不了解外交部此時的發言用意為何」。

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