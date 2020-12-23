為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    選情突變！台中市議會民進黨總召改選 這2人最後一刻加入戰局

    中市民進黨黨團總召改選有三人登記，總召陳世凱表示，這二天協調，人選週五出爐（記者蘇金鳳攝）

    中市民進黨黨團總召改選有三人登記，總召陳世凱表示，這二天協調，人選週五出爐（記者蘇金鳳攝）

    2020/12/23 10:20

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民進黨新的市議會團總召將在25日產生，原本只有賴佳微一人登記，在昨天晚上截止登記前，謝明源與張耀中則是加入登記，總團總召陳世凱表示，將在今明兩天協調，若協調不成，將在本週五進行LINE投票。

    民進黨依照往例，新一年的黨團總召在12月25日產生，不管是投票還是協調，黨團從14日開始就開放黨團議員登記參選，但是一開始都沒有人登記，直到幾天後，已有4屆資歷的泛正國會的賴佳微先登記。

    昨天是登記截止最後一天，新系的張耀中及泛英派謝明源都在截止登記前登記，而張耀中有4屆市議員資歷，謝明源的資歷更是「嚇人」，不但有4屆市議員的資歷，還有2屆立委資歷，在86年曾擔任過議會的黨團總召。

    謝明源表示，本屆已進入第3年，他覺得自己應該要站出來承擔責任，來服務黨籍市議員。

    張耀中表示，自己已是4屆，想要試試看來服務黨籍市議員及承擔責任，但若是有好的人選也願意退讓。

    賴佳微表示，自己是4屆的市議員，也曾擔任過黨團副總召及幹事長，多個市議會委員會的召集人，黨團總召並未擔任過，想要挑戰看看，服務黨籍市議員。

    陳世凱則表示，由於有3人登記參選，他會在這2天找3人進行協調，若協調不成就用LINE來投票，會在25日產生人選。

    陳世凱表示，依慣例新的黨團總召會在新的一年議會開議時就任，但他會在今年12月30日交出棒子，讓新的黨團總召從新的一年就開始接任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市議會黨團幹部改選 綠賴佳微角逐、藍吳瓊華出線
    2020/12/20 12:58

    中市議會黨團幹部改選 綠賴佳微角逐、藍吳瓊華出線
    盧秀燕「突襲」AIT處長 議員陳世凱批：踐踏別人、成就自己！
    2020/12/17 14:16

    盧秀燕「突襲」AIT處長 議員陳世凱批：踐踏別人、成就自己！

    南投創作道安台語歌 結合廣場舞宣導
    台中市府各局處未說明未溝通 總預算案議會朝野協商破裂
    2020/12/11 13:43

    台中市府各局處未說明未溝通 總預算案議會朝野協商破裂
    賴佳微批不聞問中央市場都更 盧秀燕怒回：這樣的表演可以了
    2020/11/20 18:49

    賴佳微批不聞問中央市場都更 盧秀燕怒回：這樣的表演可以了
    政治今日熱門
    共機今三度擾台！驅離廣播過程錄到「媽的、公鯊小」（音檔）
    2020/12/22 11:59

    共機今三度擾台！驅離廣播過程錄到「媽的、公鯊小」（音檔）

    扯！ 高市議會預算審不完 最後一天上午又流會
    2020/12/22 11:24

    扯！ 高市議會預算審不完 最後一天上午又流會 影片

    英國爆發武肺變種病毒 蘇揆：尊重專家、認同趨嚴
    2020/12/22 11:37

    英國爆發武肺變種病毒 蘇揆：尊重專家、認同趨嚴

    我駐美代表處更名「進行中」？外交部：意指持續進行的努力
    2020/12/22 11:46

    我駐美代表處更名「進行中」？外交部：意指持續進行的努力

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播