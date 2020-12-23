選情突變！台中市議會民進黨總召改選 這2人最後一刻加入戰局

中市民進黨黨團總召改選有三人登記，總召陳世凱表示，這二天協調，人選週五出爐（記者蘇金鳳攝）

2020/12/23 10:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民進黨新的市議會團總召將在25日產生，原本只有賴佳微一人登記，在昨天晚上截止登記前，謝明源與張耀中則是加入登記，總團總召陳世凱表示，將在今明兩天協調，若協調不成，將在本週五進行LINE投票。

民進黨依照往例，新一年的黨團總召在12月25日產生，不管是投票還是協調，黨團從14日開始就開放黨團議員登記參選，但是一開始都沒有人登記，直到幾天後，已有4屆資歷的泛正國會的賴佳微先登記。

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昨天是登記截止最後一天，新系的張耀中及泛英派謝明源都在截止登記前登記，而張耀中有4屆市議員資歷，謝明源的資歷更是「嚇人」，不但有4屆市議員的資歷，還有2屆立委資歷，在86年曾擔任過議會的黨團總召。

謝明源表示，本屆已進入第3年，他覺得自己應該要站出來承擔責任，來服務黨籍市議員。

張耀中表示，自己已是4屆，想要試試看來服務黨籍市議員及承擔責任，但若是有好的人選也願意退讓。

賴佳微表示，自己是4屆的市議員，也曾擔任過黨團副總召及幹事長，多個市議會委員會的召集人，黨團總召並未擔任過，想要挑戰看看，服務黨籍市議員。

陳世凱則表示，由於有3人登記參選，他會在這2天找3人進行協調，若協調不成就用LINE來投票，會在25日產生人選。

陳世凱表示，依慣例新的黨團總召會在新的一年議會開議時就任，但他會在今年12月30日交出棒子，讓新的黨團總召從新的一年就開始接任。

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