中市議會黨團幹部改選 綠賴佳微角逐、藍吳瓊華出線

民進黨中市黨團總召改選目前只有賴佳微登記，國民黨新任書記長則是吳瓊華。（記者蘇金鳳攝）

2020/12/20 12:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新的一年即將到來，中市藍綠市議會黨團的幹部也將在歲未年初改選，民進黨團總召改選採取登記制，至22日下午5點截止，但目前只有賴佳微登記，將在25日產生人選；國民黨新任書記長則由吳瓊華擔任，但預計明年4月份才會交接。

民進黨市議會黨團總召陳世凱表示，原本決定在25日才截止登記，但有議員建議應該空出時間協調，因此提早在週二截止。

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不過，從開放黨籍市議員登記至今滿1週，登記的人只有賴佳微1人。

屬於正國會的資深市議員曾朝榮則表示，雖然目前並無人有意願，週二登記截止，他會在明天（週一）時協調正國會的成員，看看誰有意願。

本身是屬新系的現任總召陳世凱表示，此應該跟派系無關，有意願的人就會自動登記，他認為週二結束前，應該就會有人登記。泛英派的市議員陳淑華則表示，大家都還在考慮，大約這1、2天就會明朗。

另外，國民黨現任書記長陳政顯表示，自己無意願連任，新任書記長是由現任的執行長吳瓊華來擔任。由於國民黨黨團其他幹部也跟民進黨一樣，也是由書記長來指派，吳瓊華表示，會考量的縣市區、男女平衡，也會考量到原住民市議員，來指派擔任執行長及3位副書記長。

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