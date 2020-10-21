徐榛蔚被停權提申訴 國民黨考紀會將開會審議

花蓮縣長徐榛蔚（右，資料照）因違反國民黨黨紀，幫丈夫、無黨籍花蓮縣立委傅崐萁助選，被國民黨停權1年6個月，徐因此提出申訴，國民黨考紀會主委葉慶元表示，將儘快召開考紀會審議徐的申訴案。

2020/10/21 17:24

〔記者林良昇／台北報導〕花蓮縣長徐榛蔚因違反國民黨黨紀，幫丈夫、無黨籍花蓮縣立委傅崐萁助選，被國民黨停權1年6個月，徐因此提出申訴，國民黨考紀會今在中常會上報告，但未提到徐榛蔚申訴案，也未有中常委表態，考紀會主委葉慶元表示，將儘快召開考紀會審議徐的申訴案。

徐榛蔚在本屆總統、立委大選期間，未獲國民黨同意下，為傅崐萁助選，違反國民黨紀，被考紀會停權1年6個月，卻有近500位黨代表連署，建議考紀會重新審理，日前也有中常委在中常會上力挺徐，希望考紀會再思考，徐也正式在10月15日向國民黨正式提出申訴案。

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國民黨考紀會今在中常會上報告相關考紀案，但並未包含徐榛蔚申訴案，中常會上也無中常委針對徐榛蔚考紀案提出意見。葉慶元會後受訪表示，徐榛蔚的考紀案是停權，處分不需要經過中常會決議，而申訴案流程則由召開考紀會審議，審議結果才會送到中常會報告備查。

葉慶元指出，考紀會處分徐榛蔚還不到1個月，徐上週已提出申訴，會儘快召開考紀會審議。

葉慶元也說，以往對於違紀助選的部分，如果還有批評國民黨或做出脫序行為，會撤銷黨籍﹔若上台助講或擔任競選幹部原則上是停權2年。近期有例外的就只有3人，包含徐榛蔚、前立委李嘉進和另位黨員，都是幫直系血親或配偶助選，停權處分就會減少半年，都一視同仁。

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