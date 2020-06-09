徐榛蔚助選傅崐萁違紀案 被國民黨花蓮縣黨部「撤案」

花蓮縣長徐榛蔚與無黨籍立委傅崐萁在2020.01.12掃街。（資料照）

2020-06-09 11:56:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨考紀會昨天討論處理55件考紀案，其中包括109年總統立委選舉違紀助選案件，違紀黨員被處停止黨權2年處分、情節嚴重者撤銷黨籍，但據黨內人士透露，在20多件的立委選舉相關考紀案件中，未見過去花蓮縣黨部呈報花蓮縣長徐榛蔚違紀助選建請停止黨權案，原因竟是花蓮縣黨部日前已經撤案，形同「銷案」不再追究，徐榛蔚的國民黨中常委職務也因此獲得保住。

此外，昨天國民黨考紀會討論的眾多案件中，也完全未見3月6日曾經開會討論的7、8件黨主席、中常委選舉風紀檢舉案，其中包括黨主席江啟臣具名檢舉的黑函案，由於當時的考紀會代理主委周守訓還公開強調黨內不良選風一定要遏止，賄選情事還受「政黨法」第33條規範，一定要做處理，甚至移送檢調單位偵辦，因此有黨內人士質疑，「雷聲大雨點小，甚至連雨點都沒了」，考紀會竟連黨主席當初具名檢舉的案件也未處理，一切船過水無痕。

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國民黨中常委、花蓮縣長徐榛蔚去年立委選舉期間，多次為參選花蓮立委的丈夫傅崐萁助講造勢，引發支持國民黨基層不滿，質疑違反「109年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨員行為規範」，其中規定最重可以撤銷黨籍，最後花蓮縣黨部通過提報中央考紀會建請給與停止黨權處分，如果依照原花蓮縣黨部建議停權，徐榛蔚的中常委身分必須被取消。

國民黨中央考紀會3月6日曾經召開考紀會，原本考紀會幕僚備妥20餘件立委選舉的考紀案件資料，前晚還一度傳出徐榛蔚案被交待抽出，當天會後周守訓對外說明時，以與會考紀委員咸認相關案件不宜在黨主席、中常委選舉投票日（7日）的前一天討論為由，未做處理。

據指出，昨日由新任主委葉慶元主持的考紀會委員會議，總共55個案件中，根本未見徐榛蔚案，事後了解原因，竟然是花蓮縣黨部日前已經撤案，也就形同於「銷案」，不再追究，至於原因為何，該人士稱並不清楚。

黨內人士指出，過去只要是違紀助選案件，都會區分為上台助講、上台不講話、只在台下等態樣，如果只是人在現場，基本上都會從輕發落，被一起拉上台但沒說話的個人，通常也會被認定情有可原，像徐案這種上台又助講的情況，通常都是至少給予撤銷黨籍處分。

另外，過去在黨內鬧得沸沸揚揚的徐榛蔚丈夫、已入獄服刑的立委傅崐萁申請恢復黨籍案，昨天也未被排入考紀會討論議程中。

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