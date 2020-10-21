民進黨民調：52.9％民眾不擔心武力犯台

共機今天上午再次進入西南空域襲擾，絲毫未考慮天候因素影響。示意圖。（本報合成）

2020/10/21 16:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對美中台關係，民進黨民調中心今於中常會報告指出，在中國文攻武嚇下，10月份民調，有45.3%民眾擔心中國武力犯台，但也有52.9%民眾表示不擔心。民進黨主席、總統蔡英文會中表示，近來的民調，雖然中國的動作比較大，一般民眾的心裡還是穩定的，在現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，對我們來講或許也是一個機會、也是一個挑戰，我們應該善用這個機遇，讓我們在國際間可以扮演更重要的角色。

民進黨中常會今由民調中心主任陳博洲以「面對美中對抗的戰略機遇，台灣民眾的國際觀感為何？」進行專案報告。

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根據民調結果，針對台灣整體發展與安全，應傾向美國或中國？在9月份，全體民眾有62.7%認為要傾向美國、17.1%支持傾向中國，僅12.2%認為要中立，報告分析，美中台關係的立場上，從經濟、外交、國防、整體發展等面向來看，台灣民眾立場明確是「親美遠中」。

民調也指出，國民黨支持者在美中關係間出現「分裂」現象，有31.3%認為要傾向美國，但也有40.7%國民黨支持者認為要傾向中國，僅18.2%認為要中立。

民調也調查，在中國文攻武嚇下，是否擔心共軍武力犯台？10月份結果顯示，有45.3%表示擔心，但也有52.9%表示不擔心；對照9月份的民調結果，有44.8%民眾擔心，但也有53.9%民眾不擔心；9月結果，45.4%擔心、53.4%不擔心。

民進黨發言人顏若芳會後轉述蔡英文裁示表示，這段期間以來，她自己也有這個感受，非常感謝全體國人在防疫期間的共同努力，讓台灣的防疫工作獲得全球的肯定，大家也更重視台灣，所以我們現在在國際間要做什麼樣的事情都比以前順利一些，也希望國內的支持可以持續強化，對我們在國際間的談判是有幫忙的。

蔡英文表示，近來的民調，雖然中國的動作比較大，一般民眾的心裡還是穩定的，相反的，在現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，對我們來講或許也是一個機會、也是一個挑戰，就像我在國慶日講的，我們應該善用這個機遇，讓我們在國際間可以扮演更重要的角色。

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