為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨民調：52.9％民眾不擔心武力犯台

    共機今天上午再次進入西南空域襲擾，絲毫未考慮天候因素影響。示意圖。（本報合成）

    共機今天上午再次進入西南空域襲擾，絲毫未考慮天候因素影響。示意圖。（本報合成）

    2020/10/21 16:13

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對美中台關係，民進黨民調中心今於中常會報告指出，在中國文攻武嚇下，10月份民調，有45.3%民眾擔心中國武力犯台，但也有52.9%民眾表示不擔心。民進黨主席、總統蔡英文會中表示，近來的民調，雖然中國的動作比較大，一般民眾的心裡還是穩定的，在現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，對我們來講或許也是一個機會、也是一個挑戰，我們應該善用這個機遇，讓我們在國際間可以扮演更重要的角色。

    民進黨中常會今由民調中心主任陳博洲以「面對美中對抗的戰略機遇，台灣民眾的國際觀感為何？」進行專案報告。

    根據民調結果，針對台灣整體發展與安全，應傾向美國或中國？在9月份，全體民眾有62.7%認為要傾向美國、17.1%支持傾向中國，僅12.2%認為要中立，報告分析，美中台關係的立場上，從經濟、外交、國防、整體發展等面向來看，台灣民眾立場明確是「親美遠中」。

    民調也指出，國民黨支持者在美中關係間出現「分裂」現象，有31.3%認為要傾向美國，但也有40.7%國民黨支持者認為要傾向中國，僅18.2%認為要中立。

    民調也調查，在中國文攻武嚇下，是否擔心共軍武力犯台？10月份結果顯示，有45.3%表示擔心，但也有52.9%表示不擔心；對照9月份的民調結果，有44.8%民眾擔心，但也有53.9%民眾不擔心；9月結果，45.4%擔心、53.4%不擔心。

    民進黨發言人顏若芳會後轉述蔡英文裁示表示，這段期間以來，她自己也有這個感受，非常感謝全體國人在防疫期間的共同努力，讓台灣的防疫工作獲得全球的肯定，大家也更重視台灣，所以我們現在在國際間要做什麼樣的事情都比以前順利一些，也希望國內的支持可以持續強化，對我們在國際間的談判是有幫忙的。

    蔡英文表示，近來的民調，雖然中國的動作比較大，一般民眾的心裡還是穩定的，相反的，在現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，對我們來講或許也是一個機會、也是一個挑戰，就像我在國慶日講的，我們應該善用這個機遇，讓我們在國際間可以扮演更重要的角色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國不敢武力攻台 專家：主要有2大原因
    2020/10/16 15:27

    中國不敢武力攻台 專家：主要有2大原因
    接受日經專訪 龐皮歐：中國若攻台 美國不會坐視
    2020/10/06 19:32

    接受日經專訪 龐皮歐：中國若攻台 美國不會坐視

    消費旺季 投資正當時
    美參議院聽證會 亞太助卿：中國是目無法紀的惡霸
    2020/09/17 23:51

    美參議院聽證會 亞太助卿：中國是目無法紀的惡霸
    美大選無論誰勝 學者：美中台三角關係變兩條平行線
    2020/09/17 17:00

    美大選無論誰勝 學者：美中台三角關係變兩條平行線

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    政治今日熱門
    萬人連署！ 部落與環團籲政院出面終止知本光電案
    2020/10/20 17:46

    萬人連署！ 部落與環團籲政院出面終止知本光電案

    精進戰力 國防部花1200萬請美方協助「戰力發展研究」
    2020/10/20 16:40

    精進戰力 國防部花1200萬請美方協助「戰力發展研究」

    AIT發言人「亮刀」 遊金門分享美台「真朋友」、「真進展」
    2020/10/20 17:02

    AIT發言人「亮刀」 遊金門分享美台「真朋友」、「真進展」

    台海軍情》影片曝光！國軍公布F-16戰機發射響尾蛇飛彈畫面
    2020/10/20 17:40

    台海軍情》影片曝光！國軍公布F-16戰機發射響尾蛇飛彈畫面 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播