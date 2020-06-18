監院4度提邱和順案調查報告 高涌誠：總統特赦是解套辦法

監委高涌誠今召開記者會說明邱和順案調查報告，強調邱和順確實無辜，司法不願自己糾錯，由總統特赦是解套辦法，法務部也應重啟古井童屍案的調查，釐清事實。（記者王藝菘攝）

2020-06-18 13:09:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委高涌誠今召開記者會，說明邱和順案調查報告，報告重申監察院過法院判處死刑的疑義，並懷疑1989年的古井童屍命案與陸正案有關。高涌誠強調，邱和順確實無辜，司法不願自己糾錯，由總統特赦是解套辦法，法務部也應重啟古井童屍案的調查，以現今科技還原真相，釐清事實。

1987年在新竹發生學童陸正遭擄勒贖案，邱和順被認為涉案重大，並於2011年被判處死刑定讞，該案偵審歷經23年，最高法院撤銷高等法院有罪判決發回高達11次，被告羈押迄今已逾30年。而監察院分別於1993、2012及2013年進行調查，高涌誠此次是監院第4度對邱和順案提出調查報告。

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高涌誠指出，監察院前3次調查都認為有刑求、非法取供的自由，並在欠缺補強證據的情形下便判處死刑，確有不當；且模擬亞洲人權法院也指出，法官重複參與審判有違公平審判原則，且邱和順遭單獨監禁4年、配戴腳鐐18年，受到酷刑及不正當對待。

高涌誠說，原確定判決未詳實調查共犯自白真實性，即認定「崎頂海邊」為棄屍地點，審理時台大提出「應選擇類似天候及潮時在崎頂海邊以追蹤浮標方式測試」的建議，但原審並未進行調查與鑑定，即判處死刑定讞，違反證據法則及無罪推定原則。

高涌誠表示，在陸正案2年後，又發生了古井童屍案，當時並未解剖屍體以取得生物跡證，且重要證物遺失，以致無法查明死者身分，但該屍體部分特徵與陸正大致相符，而檢察官相驗屍體時，該男童屍口中有一銀白色牙套，在當時鮮少兒童裝有牙套，研判應屬中產階級以上家庭小孩，卻無人認屍。

高涌誠強調，古井童屍當時被埋在新竹市第1公墓，埋葬的位置也有相關座標，該公墓位於清大旁，最近因為土地開發必須遷葬，因此極有可能會開挖出童屍的骨骸，讓該案出現新事證。

高涌誠說，經詢問台大法醫學研究所，該所表示20至30年的白骨化遺骸仍可檢驗DNA遺傳標記，也有其他科學人身鑑別法可識別，所以用現今科學技術找尋古井童屍，並非不可能。他呼籲法務部應該查明案情真相，洗刷本案所造成我國人權的重大污點。

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