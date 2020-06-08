國防MIT》拚雄三弓三飛彈量產如期完成 中科院將設機密作業區

蔡英文總統去年指示中科院要加速完弓三及雄三飛彈量產作業，圖為蔡總統視察飛彈生產線。（資料照，取自總統府網站）

2020-06-08 11:51:01

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〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統去年指示中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度，以有效因應中共對台的軍事威脅。中科院人士今天表示，中科院的三大承諾都會如完成，包括：新型高教機6月如期首飛丶新一代高效能艦艇如期交軍丶飛彈量產如期完成。

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他並且表示，為因應各項研發及量產專案的機密保護，中科院已規劃在今年年底前完成機密作業區建置，對相關國防供應商也會要求比照建置。

天弓三型防空飛彈及雄風三型超音速反艦飛彈，是我國國防自主的兩大利器，除了進行量產作業之外，中科院也針對兩型飛彈在射程丶精準度丶抗干擾等方面的的性能提升

國防部績效評鑑會日前到中科院進行108年度的績效評鑑作業。據指出，評鑑委員們對於機密安全防護格外重視，中科院表示，中科院定位為公法人，主要任務為前瞻任務的研發，不與民爭利，並協助政府執行列管軍品廠商的資格評鑑與獎勵，對中科院本身及國防供應商的機密安全維護，都採取高規格來處理。

中科院相關人士說，為因應各項研發及飛彈量產專案的機密保護，中科院已規劃在今年年底前完成機密作業區建置，對相關國防供應商也會要求比照建置。

天弓三型飛彈在九鵬基地進行射擊驗證。（圖：擷取自中科院網站）

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