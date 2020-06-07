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國防MIT》「勇鷹」高教機月底首飛 試飛員傳由IDF教官管延年擔綱

「勇鷹」高教機月底首飛，2位試飛員之一，傳為IDF戰機資深教官管延年。（資料照／圖由陳姓航迷提供）

「勇鷹」高教機月底首飛，2位試飛員之一，傳為IDF戰機資深教官管延年。（資料照／圖由陳姓航迷提供）

2020-06-07 10:14:46

相聞新聞

國防MIT》「勇鷹」高教機掛彈轉攻擊機 軍方將領：隨時可平戰轉換

〔記者羅添斌／台北報導〕由漢翔公司研製的「勇鷹」新型高級練機，將在端午節前後首飛，首飛任務將由漢翔公司2位試飛員擔綱，航空界傳出，其中一位試飛員為具有IDF戰機飛行時數超過2000小時的管延年教官擔任。

編號11001的「勇鷹」測試機，在本月2日上午9點完成跑道「滾行測試」，當日下午再進行一次滑行，並由IDF戰機在後伴行，在月底首飛任務之前，還將進行數次的地面滑行測試。

相關人士今天指出，在6月2日的地面滑行任務中，「勇鷹」測試機就是由2位試飛員執行任務，首飛任務當天同樣會由2位試飛員擔綱，並由IDF戰機在空中伴飛，有如新舊世代傳承。

相關人士說，航空界內部也傳出，當天執行「勇鷹」首飛任務的2位試飛員，其中1位是具有IDF戰機飛行時數超過2000小時的管延年，另1位也是資深空軍飛行員轉任漢翔公司的試飛員。對於確切由哪位試飛員執行首飛任務，漢翔公司則是不做評論。

管延年為空軍資深飛行退伍，於2017年通過甄選為漢翔公司飛行師，成為漢翔公司試飛小組成員之一。去年7月間，漢翔公司董事長胡開宏及空軍第三聯隊聯隊長董中興少將共同主持「IDF飛行時數授證」，管延年教官當時就獲頒2000飛行小時的證書。

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