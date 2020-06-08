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國防MIT》海巡沱江艦保有16枚雄風飛彈空間 國家海洋日今成果展示

海巡署今在國家海洋日活動，展示海巡沱江艦模型，並有專人解說性能及諸元。（圖：擷取自海巡署艦隊分署臉書專頁）

海巡署今在國家海洋日活動，展示海巡沱江艦模型，並有專人解說性能及諸元。（圖：擷取自海巡署艦隊分署臉書專頁）

2020-06-08 10:09:57

〔記者羅添斌／台北報導〕今天為國家海洋日，海洋委員會丶海巡署以藍色國土的守護者為主題，在高雄展覽館慶祝典禮活動展現各項海洋政策成果，其中，海巡署艦隊分署將展示海巡版沱江艦模型，並由專人解說海巡版沱江艦的性能及諸元，艦上保有16枚國造雄二丶雄三飛彈發射箱的空間，幾佔海巡沱江艦體的五分之一，也展現「國艦國造」及「平戰轉換」的決心。

海巡版沱江艦是以海軍沱江艦的600噸級原型艦為基礎，艦體略為放大設計進行打造，排水量為690噸，續航力達到2000浬，其中，最為特別的是，在艦體中段保留有多達16枚雄風反艦飛彈的空間，以模組化設計，可以容納2座4聯裝雄二飛彈及2座4聯裝雄三飛彈，或進行其他相關配備的調整。

海巡署艦隊分署今在臉書專頁貼文指出，今年的6月8日是我國第一個國家海洋日，將由海洋委員會在高雄展覽館 Kaohsiung Exhibition Center主辦相關慶祝典禮活動。上午的慶祝典禮不對外開放，下午1點至晚上8點將開放民眾入場參觀、全程免費。

艦隊分署指出，現場除了有展示海巡署-藍色國土的守護者、海洋委員會海洋保育署、國家海洋研究院及海廢再生聯盟等各項成果展外，還有一系列的互動遊戲，歡迎大家一起來共享盛舉！

首艘海巡版沱江艦已在4月下水，預計年底前交艦。（資料照）

首艘海巡版沱江艦已在4月下水，預計年底前交艦。（資料照）

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