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國防MIT》「勇鷹」高教機掛彈轉攻擊機 軍方將領：隨時可平戰轉換

勇鷹高教機將在月底首飛，由於定位為兼具高教機及部訓機功能，因此可在平戰轉換要求下，隨時掛彈上場轉為攻擊機。（資料照／圖由陳姓航迷提供）

勇鷹高教機將在月底首飛，由於定位為兼具高教機及部訓機功能，因此可在平戰轉換要求下，隨時掛彈上場轉為攻擊機。（資料照／圖由陳姓航迷提供）

2020-06-07 10:53:41

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〔記者羅添斌／台北報導〕「勇鷹」新型高級教練機將在月底首飛，軍方將領今天指出，「勇鷹」高級教練機兼具高級教練機及部隊訓練機功能，因此機上該有的戰機相關配備都會保留，或是有系統擴充的空間，可在「平戰轉換」的需要時掛彈上場，轉換為具作戰功能的戰機。

漢翔公司預定在2026年前，交付空軍66架「勇鷹」高教機、26套地面輔助訓練系統。漢翔公司董事長胡開宏日前還在漢翔公司股東會中喊話，指漢翔受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，導致波音公司訂單大減，因此將和國防部商討，提前於今年量產「勇鷹」高教機。但軍方表示，目前尚未和漢翔討論，仍按照既定計畫進行高教機案。

軍方將領今天指出，空軍將「勇鷹」高級教練機的功能與定位，要求是必須兼具高級教練機及部隊訓練機的功能與性能，由於部訓機就必須執行機砲射擊丶炸彈對地炸射等戰術訓練，甚至是執行空對空丶空對海飛彈的射擊，因此，機上必然會保留相關武器設施的空間，以及必要時進行的系統擴充空間，可以說隨時可因應任務需要，轉換為具作戰功能的戰機。

他說，漢翔公司的前身為航發中心，過去在生產AT3教練機時，就曾將AT3教練機改裝為「雷鳴」攻擊機，除了掛載30公厘機砲丶炸彈，及劍一丶響尾蛇短程空對空飛彈之外，還曾成功掛載雄二反艦飛彈進行實彈射擊，並成功命中靶艦，惟此案當時並未受到空軍青睞下單採購。

漢翔公司的前身航發中心，曾將AT3教練機研改為雷鳴A3攻擊機，並多次在演訓中成功射擊飛彈命中目標。（圖：取自漢翔公司網頁）

漢翔公司的前身航發中心，曾將AT3教練機研改為雷鳴A3攻擊機，並多次在演訓中成功射擊飛彈命中目標。（圖：取自漢翔公司網頁）

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