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罷韓通過》台學者接受《BBC》專訪 指韓致命點為「親中標籤」

學者張峻豪指出，韓國瑜的親中標籤對他最為致命。（資料照）

學者張峻豪指出，韓國瑜的親中標籤對他最為致命。（資料照）

2020-06-07 07:32:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案以93萬多票過關，罷免票數甚至還多過韓國瑜當選市長時的票數，韓國瑜也成為台灣政治史上第一位被罷免成功的市長。東海大學政治學系副教授張峻豪接受《BBC中文網》 專訪時指出，韓國瑜最致命的就是「親中標籤」。

張峻豪指出，韓國瑜在這兩年內意外崛起，成為台灣最重要的政治人物之一，但韓國瑜除了施政風格引發爭議外，他抹不去的「親中」立場，也讓他在台灣的歡迎度遞減。

針對施政方面，張峻豪認為，韓國瑜的「韓式風格」在施政上讓市民無所適從，且時常改口，這種個人特質對於推動市政上弊大於利，給人無法信任之感，因此選民的不滿意度開始增加，甚至在韓國瑜宣布參選總統之後急速升高。

《BBC中文網》報導指出，韓國瑜的兩岸立場一直無法脫離「親中」，韓依靠中國紅利，在2019香港反送中運動後，轉變為韓的不利因素。張峻豪強調，韓國瑜最致命的「親中」標籤很難拿掉，因為他剛上任就前往香港拜訪中聯辦、也與林鄭月娥會晤，過沒多久香港示威活動就接著爆發，這也讓台灣民眾質疑韓國瑜，成為支持度急墜的關鍵因素。

針對韓國瑜的未來政治生涯走向，張峻豪認為，韓國瑜去年在總統大選輸給民進黨，高雄執政成績也讓他光環褪色，但「韓粉」仍支持韓國瑜，因此韓國瑜就算離開高雄也不會馬上退出政壇，「韓粉」預計將支持韓國瑜未來在國民黨內進行權力及路線之爭。

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