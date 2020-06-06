罷韓過關 法界：韓國瑜有兩步棋可走

韓國瑜成為成為台灣自治史上第一位被罷免成功的六都首長。（資料照）

2020-06-06 17:22:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕罷韓投票落幕，高雄市長韓國瑜正式成為台灣自治史上第一位被罷免的六都首長，法界人士分析，接下來韓國瑜可以提起罷免無效或罷免通過無效之訴，透過司法手段保住自己的市長大位，也能脫延市長補選的期程。

根據《選罷法》第118條規定，韓國瑜可以把高雄市選委會當作被告，依此次罷免案「偷跑連署」、「連署人有死者」等有利於自己的理由，向高雄法院（高雄地方法院和橋頭地方法院均有管轄權），在15天內提出罷免無效之訴。

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另外，根據《選罷法》第124條規定，罷免投票的過程中，若有票數不實且可能影響投票結果、有強暴、脅迫或其他非法之方法妨害他人投票、行賄買票等行為，韓國瑜也可以將罷免案提議人之領銜人（即陳冠榮）為被告，30天內提出罷免無效之訴。

法界人士指出，韓國瑜是2018年12月25日就職， 今年12月25日滿兩年，若韓國瑜提出罷免無效之訴，但一、二審法院無法在今年12月25日終審，那麼根據《地方制度法》第82條第3項規定，市長所遺任期不足2年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

因此，國民黨提名韓國瑜參選總統，被綠營三殺（輸總統、輸立委、罷市長）成真，歷經此次慘敗，目前在高雄唯一掌握的優勢就是議會席次過半，如果韓國瑜的官司打贏，成功保住市長大位，藍營還有機會拚連任。

若官司打輸，但罷免無效的審理期程拖過今年12月25日，高雄不用再辦市長補選，藍營也可藉由議會過半、代理市長沒有民意基礎等有利條件，讓罷韓案成功變為高雄進步不前的罪過，等待2022年再拚翻身。

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