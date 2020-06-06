為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

罷韓過關 法界：韓國瑜有兩步棋可走

韓國瑜成為成為台灣自治史上第一位被罷免成功的六都首長。（資料照）

韓國瑜成為成為台灣自治史上第一位被罷免成功的六都首長。（資料照）

2020-06-06 17:22:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕罷韓投票落幕，高雄市長韓國瑜正式成為台灣自治史上第一位被罷免的六都首長，法界人士分析，接下來韓國瑜可以提起罷免無效或罷免通過無效之訴，透過司法手段保住自己的市長大位，也能脫延市長補選的期程。

根據《選罷法》第118條規定，韓國瑜可以把高雄市選委會當作被告，依此次罷免案「偷跑連署」、「連署人有死者」等有利於自己的理由，向高雄法院（高雄地方法院和橋頭地方法院均有管轄權），在15天內提出罷免無效之訴。

另外，根據《選罷法》第124條規定，罷免投票的過程中，若有票數不實且可能影響投票結果、有強暴、脅迫或其他非法之方法妨害他人投票、行賄買票等行為，韓國瑜也可以將罷免案提議人之領銜人（即陳冠榮）為被告，30天內提出罷免無效之訴。

法界人士指出，韓國瑜是2018年12月25日就職， 今年12月25日滿兩年，若韓國瑜提出罷免無效之訴，但一、二審法院無法在今年12月25日終審，那麼根據《地方制度法》第82條第3項規定，市長所遺任期不足2年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

因此，國民黨提名韓國瑜參選總統，被綠營三殺（輸總統、輸立委、罷市長）成真，歷經此次慘敗，目前在高雄唯一掌握的優勢就是議會席次過半，如果韓國瑜的官司打贏，成功保住市長大位，藍營還有機會拚連任。

若官司打輸，但罷免無效的審理期程拖過今年12月25日，高雄不用再辦市長補選，藍營也可藉由議會過半、代理市長沒有民意基礎等有利條件，讓罷韓案成功變為高雄進步不前的罪過，等待2022年再拚翻身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票超越市長得票（不斷更新）
2020-06-06 17:51

對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票超越市長得票（不斷更新）
罷韓案達標了！同意票已破90萬（不斷更新）
2020-06-06 17:46

罷韓案達標了！同意票已破90萬（不斷更新）
超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千

超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千
罷韓》17:13同意票破59萬 韓國瑜罷免案應已篤定過關
2020-06-06 17:16

罷韓》17:13同意票破59萬 韓國瑜罷免案應已篤定過關
罷韓》外媒也關注！《彭博》：韓國瑜是「國民黨的殞落之星」
2020-06-06 17:06

罷韓》外媒也關注！《彭博》：韓國瑜是「國民黨的殞落之星」
士林最保值地王！轉售率最低地段在劍潭站前！

士林最保值地王！轉售率最低地段在劍潭站前！
罷韓》「高雄章魚哥」正義里投票結果揭曉 通過同意門檻
2020-06-06 17:04

罷韓》「高雄章魚哥」正義里投票結果揭曉 通過同意門檻
挺韓大將齊聚國民黨高雄黨部 杏仁哥驚吐：韓市長被罷掉也好
2020-06-06 15:54

挺韓大將齊聚國民黨高雄黨部 杏仁哥驚吐：韓市長被罷掉也好
政治今日熱門
2020-06-06 17:51

對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票超越市長得票（不斷更新）

2020-06-06 00:00

罷韓》投票過不過 可能發展1次看懂

2020-06-06 17:46

罷韓案達標了！同意票已破90萬（不斷更新）

2020-06-05 18:36

反擊楊秋興罷韓理由 柯志恩：立院一半以上草包不罷免？

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播