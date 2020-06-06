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罷韓》「高雄章魚哥」正義里投票結果揭曉 通過同意門檻

正義里開票結果揭曉，通過罷韓同意門檻。（記者黃旭磊攝）

正義里開票結果揭曉，通過罷韓同意門檻。（記者黃旭磊攝）

2020-06-06 17:04:27

〔記者黃旭磊／高雄報導〕苓雅區正義里號稱高雄大選章魚哥，罷韓投票結果在下午4點40分許開出，2間投開票所投票人數為2352人，同意罷免總票數為1075票，不同意罷免總票數17票，無效票6票，初步估計通過同意門檻。

依據「公職人員選舉罷免法」規定，罷韓同意票須超過高雄市選舉人數的1/4，正義里1/4門檻為588票。

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