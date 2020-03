「你們都是明星！」唐鳳感謝團隊：我87歲奶奶都能輕鬆買口罩

2020-03-28 17:30:35

〔即時新聞/綜合報導〕口罩實名制2.0第二輪自25日開放登記,截至27日下午1點止,已有163.3萬人次登記,比第一輪99萬人多出許多。唐鳳特別於今日在推特再次感謝口罩實名制2.0團隊與四大超商,並稱讚「你們都是明星!」唐鳳表示,團隊的努力,「讓就像我87歲的奶奶,也能輕鬆買到口罩」。

唐鳳今日在推特PO文,感謝4大超商與口罩2.0團隊,在過去的48小時付出了更大的努力;唐鳳提到,團隊做出的奉獻,讓就像她87奶奶這樣的公民,都能很快、很輕鬆的買到口罩。唐鳳最後更稱讚:「你們都是明星」。

為讓民眾更方便取得口罩,口罩實名制2.0第二輪等待時間由第一輪的2週縮短為1週,預購人數也大增。中央流行疫情指揮官陳時中昨天表示,第二輪線上口罩預購比第一輪的參與人數多很多,截至昨天下午1點為止,已有163.3萬人次登記,比第一輪的99萬人多很多,即便系統還有很多地方要修正,但上網速度、塞車情況都減到最低了,民眾可以盡量買、存貨很多。

Very grateful to the representatives of 4 convenience stores & the eMask 2.0 team for going the extra mile over the past 48 hours. ????



Such devotion means members of the #RepublicOfCitizens like my 87-year-old grandma can soon make a no-fuss mask pickup. ????



You’re all stars! ???? https://t.co/4LAd8F7U3J pic.twitter.com/CX3kZSOrw5