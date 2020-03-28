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「你們都是明星！」唐鳳感謝團隊：我87歲奶奶都能輕鬆買口罩

唐鳳特別於今日在推特再次感謝口罩實名制2.0團隊與四大超商，並稱讚「你們都是明星！」（資料照）

唐鳳特別於今日在推特再次感謝口罩實名制2.0團隊與四大超商，並稱讚「你們都是明星！」（資料照）

2020-03-28 17:30:35

〔即時新聞／綜合報導〕口罩實名制2.0第二輪自25日開放登記，截至27日下午1點止，已有163.3萬人次登記，比第一輪99萬人多出許多。唐鳳特別於今日在推特再次感謝口罩實名制2.0團隊與四大超商，並稱讚「你們都是明星！」唐鳳表示，團隊的努力，「讓就像我87歲的奶奶，也能輕鬆買到口罩」。

唐鳳今日在推特PO文，感謝4大超商與口罩2.0團隊，在過去的48小時付出了更大的努力；唐鳳提到，團隊做出的奉獻，讓就像她87奶奶這樣的公民，都能很快、很輕鬆的買到口罩。唐鳳最後更稱讚：「你們都是明星」。

為讓民眾更方便取得口罩，口罩實名制2.0第二輪等待時間由第一輪的2週縮短為1週，預購人數也大增。中央流行疫情指揮官陳時中昨天表示，第二輪線上口罩預購比第一輪的參與人數多很多，截至昨天下午1點為止，已有163.3萬人次登記，比第一輪的99萬人多很多，即便系統還有很多地方要修正，但上網速度、塞車情況都減到最低了，民眾可以盡量買、存貨很多。

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