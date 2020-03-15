唐鳳曝「口罩實名制2.0」祕辛！ 曾考慮一次賣50片

唐鳳分享「口罩實名制2.0」的政策權衡，包含1週3片、2週6片到一次配銷50片都曾是討論的選項。（資料照）

2020-03-15 10:57:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，行政院推出「口罩實名制2.0」政策，行政院政務委員唐鳳也與網友分享曾有過的幾項政策考量，包含曾討論要一次配銷50片、取貨名單將以公開抽籤方式產生等等。

唐鳳今（15）日上午於個人臉書發文表示，「口罩實名制2.0」提供難以至藥局排隊的民眾另一項選擇，但其中也有許多政策面的權衡。例如民眾相當關心的一次能買幾片，唐鳳就說，其實包含1週3片、2週6片到一次配銷50片都曾是討論的選項，但基於公共衛生的專業考量，為了讓最多人都能獲得基本所需的口罩量，最終還是1週3片出線。

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唐鳳也透露，為了系統穩定且可立即上線，「口罩實名制 2.0」的預購網站其實是從財政部報稅軟體改版而成；但考量到此系統需要搭配讀卡機，對手機使用者不夠友善，因此又串接了「全民健保行動快易通」手機服務，並大幅擴充前後端系統的流量，來因應實際的需求。

唐鳳也指出，經盤點後發現，能用於「口罩實名制 2.0」的口罩數量約是7百萬片，以1組3片計算，約有233萬人可以拿到口罩，意即若預購人數超過233萬，考量到公平性及透明度，政院團隊將會以公開抽籤的方式決定取貨名單。唐鳳舉例，每位預購者都會提供的身分證號碼尾數，就可以做為公平的分辨依據。

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