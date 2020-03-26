獨家》F-16V首掛AIM-9X飛彈與神射手莢艙 參與「戰備月」演練

F-16V戰機掛載AIM-9X飛彈與神射手莢艙，參與有「小漢光」之稱的「戰備月」實兵演練。（記者游太郎攝）

2020-03-26 11:24:15

〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍第四聯隊四架甫完成換裝訓練的F-16V戰機，今天上午首度掛載最新型的AIM-9X響尾蛇飛彈，搭配AN/AAQ-14「神射手」標定莢艙，與花蓮基地的假想敵中隊進行戰術對抗及對地攻擊，由於這是AIM-9X首度參與演習及實兵演練，成效受到國防部高度關注。

繼今年國防部於春節加強戰備操演，安排空軍嘉義基地首度向媒體公開甫完成性能提升的F-16V戰備，展示執行緊急起飛攔截戰備任務能力，並亮相向美國採購的新型AIM-9X空對空飛彈後，今天上午在有「小漢光」之稱的「戰備月」實兵操演中，首度投入實兵戰術操演，並與空軍第五聯隊的假想敵中隊F-16（尚未完成F-16V型性能提升）機群進行戰術對抗演練。

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AIM-9X是空軍升級F-16V後，由美國同步出售的新式短程空對空飛彈，搭配JHMCS頭盔，就可以做到離軸打擊，換句話說就是具有「看到那、打到那」的功能，號稱為史上最強的短程空對空飛彈，不僅可以攻擊前方的敵機，也可以鎖定上方、下方，甚至可以180度回頭攻擊後方敵機。

官員透露，空軍在換裝F-16V戰機後，飛行員透過最新AN/APG-83型AESA雷達和聯合頭盔瞄準系統，能以AIM-9X飛彈最新的紅外線影像尋標導引系統，進行大角度偏軸飛行的「後射」攻擊，大幅提升F-16V在空防上的嚇阻力。

據指出，目前美軍現役主力戰機包括F-15、F-16、F/A-18均已陸續掛載，F-22和F-35也裝備這型被列為第五代短程空對空飛彈作為近戰主力，美國售與我國的AIM-9X飛彈數量，包含140枚實彈與56枚訓練彈，今天亮相的為訓練彈，但飛行時演練追瞄等功能完全相同，可望於今年漢光演習時再以實彈上場。

今天同步掛載的AN/AAQ-14「神射手」標定莢艙，具有一具紅外線及雷射測距標定器，飛行員透過抬頭顯示器，可清楚看見目標及執行搜索、標定及投彈效果評估等任務，除了可導引「小牛飛彈」外，也可搭配各類雷射導引炸彈，針對敵軍敵軍登陸船艦、陣地等進行外科手術式精準攻擊，戰場殺傷力相當驚人。

F-16V右翼尖掛載新型AIM-9X型響尾蛇飛彈、右進氣口側邊則掛載神射手莢艙，首度參與「戰備月」實兵演練。（記者游太郎攝）

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