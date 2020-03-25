嚇阻共機擾台 三軍聯合防空操演

空軍第五戰術混合聯隊F-16戰鬥機昨天清晨5點30分緊急升空，實施防空攔截演練。（軍聞社）

2020-03-25 05:30:00

〔記者涂鉅旻、游太郎、蘇永耀／綜合報導〕中國解放軍不顧武漢肺炎疫情蔓延，今年數度派軍機擾台，其中不乏夜航訓練、踰越台海中線的武嚇案例。為因應威脅，國防部昨清晨啟動「聯翔操演」聯合防空作戰訓練，藉由實兵不實彈方式，檢視三軍部隊聯合防空作戰能力。值得注意的是，甫完成升級的F-16V戰機，也參與攔截假想敵的課目。

聯翔操演 全島實兵制敵訓練

「聯翔操演」雖屬於國軍例行性季度演訓，但中共軍機今年以來，已至少有五次襲擾我國外圍空域的紀錄，不僅「殲十一」戰機在二月十日一度踰越台灣海峽中線，三月十六日晚間更在台灣西南方外圍空域執行罕見的夜航訓練。國防部長嚴德發日前坦言，國軍已看到共軍實戰化、針對性軍事活動等作為。

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國防部表示，「聯合防空作戰訓練」為國軍全島制敵及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊我重要陣地。三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視及強化國軍重要目標防護能力。

根據國防部資訊，駐守於花蓮空軍基地的八架F-16戰機昨清晨五點半左右接獲況令，隨即緊急起飛攔截敵軍；包括空軍三五快砲、麻雀飛彈等防空火力，皆模擬接戰敵方目標情境。另依照慣例，海軍艦艇、陸軍單位也會在假想敵接近時，啟動接戰作業。此次參與「聯翔操演」的空軍兵力，也包括甫完成升級的F-16V戰機，空軍花蓮基地並模擬主跑道受損等應變狀況。

嚴德發視導操演時表示，面對當前敵情威脅及區域情勢，國軍聯戰訓練想定應結合實際狀況，研擬適合的戰術戰法，靈活磨練及驗證戰備應變能力，有效提升國軍戰力，堅定捍衛台海領空安全。

總統視導台南空軍 肯定戰訓

蔡英文總統昨也前往台南「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」，視導「傷患後送作業」演練、天駒部隊整備現況、快速恢復戰備及緊急起飛演練等，實地了解空軍針對「解放軍遠海長航」的處置及作為。

總統表示，雖然目前疫情緊張，但是中共軍機還是不斷擾台，對台灣與區域的安全威脅，並沒有降低。她強調，我們除了要謹慎面對疫情的挑戰，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。

國防部昨清晨啟動「聯翔操演」聯合防空作戰訓練，花蓮基地模擬主跑道遭敵攻擊受損，F-16改由副跑道降落並施放阻力傘。（記者游太郎攝）

國防部昨清晨啟動「聯翔操演」聯合防空作戰訓練，花蓮空軍基地F-16戰機緊急起飛實施防空攔截演練。（軍聞社）

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