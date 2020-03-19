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迎接新戰機戰車 國軍軟硬體整建啟動

國防部表示，國軍已和美國簽署F-16V戰機、M1A2T戰車等裝備發價書，因此國軍今年起啟動飛行、保修人力培訓，以及機場、訓場、掩體等相關配套設施整建。圖為M1A2。（路透檔案照）

國防部表示，國軍已和美國簽署F-16V戰機、M1A2T戰車等裝備發價書，因此國軍今年起啟動飛行、保修人力培訓，以及機場、訓場、掩體等相關配套設施整建。圖為M1A2。（路透檔案照）

2020-03-19 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長嚴德發今天將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國防部在書面報告指出，我國已和美國簽署F-16V戰機、M1A2T戰車等裝備發價書，因此國軍今年起啟動飛行、保修人力培訓，以及機場、訓場、掩體等相關配套設施整建。

國防部去年確定向美國採購六十六架F-16V block70戰機、一○八輛M1A2T戰車，前者將自二○二三年起交機，後者則在二○二二年起獲得，兩項軍備皆預計在二○二六年前全數交付完畢。

「國防自主」政策部分，國防部報告指出，國軍持續推動裝步戰鬥車、新型野戰防空武器系統、高效能作戰艦艇、岸置機動反艦飛彈、無人飛行載具等武器裝備自製案，展現自我防衛決心。

其中「國艦國造」部分，國防部表示，「國艦國造」採長期規劃、分批造艦策略執行，於二○一六年至二○一九年分別啟動「潛艦國造」及「新一代飛彈巡防艦」等七項造艦計畫，目前「高效能艦艇」、「快速佈雷艇」及「兩棲船塢運輸艦」等三型艦已執行建造中，並計畫二○二一年至二○二九年以前，達到七十一艘國造新型軍艦交艦目標。

另，海軍為籌獲新型佈雷船艦，取代服役已久的「合字號」通用登陸艇執行佈雷工作，自二○一七年至二○二一年編列九億餘元預算，預計籌獲四艘新型快速佈雷艇，國防部報告表示，首艘預計今年可以交艦。

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