武漢肺炎》方艙醫院真神奇？台灣歌手神改編被推爆

台灣創作歌手改編中國愛國「兒歌」，讓台灣網友笑噴。（網友「Yan Fu Shiou」提供）

2020-03-19 19:44:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情尚未結束，黨媒找來兒童粉墨登場演唱《方艙醫院真神奇》愛國兒歌，影片被全球網友轟爛，有台灣創作歌手則將它改編成神曲《中共政權真神奇》，還刻意打扮成「金童」，被廣大網友推爆。

中國黨媒《湖南日報》報業集團旗下「華聲在線網」14日公開《方艙醫院真神奇》「兒歌」，稱對於方艙醫院有細緻、深入的具體刻畫，有助於患者對抗病毒、舒緩緊張，影片中的男童滿臉撲粉，還畫眉毛、擦口紅，為拍攝影片費盡苦心。

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台灣創作歌手「Yan Fu Shiou」 使用相同曲調做出《中共政權真神奇》神曲，對中國隱瞞疫情、世衛組織拍中國馬屁、疫情期間共機繞台有確切的描述，娓娓唱出事實，有助於世界認清中國面貌，錄製影片時，他還特地打扮成原唱男童的模樣，同樣畫眉、塗粉、擦口紅，還使用混音器變成兒童的聲音，別出心裁的影片已超過27萬人次觀看。

網友們認為這段影片太過有才，紛紛留言說，「哈哈哈！笑死啦！」、「可以不要那麼幽默嗎~」、「2020年金曲獎非你莫屬了！請容我稱你為歌王」、「你的頭髮好煩啊，整段MV都看你頭髮」、「我聽見粉紅心碎的聲音！」、「我可以先打兩拳嗎？太靠北了」。

相關影音（已獲「Yan Fu Shiou」授權）

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