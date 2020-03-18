武漢肺炎》德國媒體嗆中國：連報導稱讚台灣都被「關切」

德國《圖片報》3月18日於首頁大篇幅報導中國打壓台灣，阻止台灣分享對抗武漢肺炎疫情的成功經驗。（圖取自德國《圖片報》）

2020-03-19 01:59:20

〔即時新聞／綜合報導〕德國《圖片報》（Bild）18日在首頁大幅刊登台灣防疫事蹟，也狠批中國阻擋台灣參與世界衛生組織（WHO），大酸中國打擊台灣，就是不讓台灣分享防疫的成功經驗。

據了解，德國《圖片報》總部位於漢堡（Hamburg），是發行於德國的日報，隸屬歐洲大型數位出版公司——阿克塞爾．斯普林格集團（Axel Springer），《圖片報》是歐洲發行量最大的報紙，擁有廣大讀者，依此該報影響力甚大，紙媒為四開報，同時也有網路電子報。

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《圖片報》在3月18日於電子報首頁，頭版標題寫著「中國要台灣閉嘴，不准這個國家分享成功對抗武漢肺炎的秘訣（China verpasst Taiwan einen Maulkorb——LAND DARF ERFOLGSREZEPT GEGEN CORONA NICHT PREISGEBEN）」。還提到這幾天連稱讚台灣的媒體都被去信「關切」。

報導質疑中國是否出於政治因素出手阻擋台灣與其他國家合作對抗武漢肺炎？也提到，台灣可能是迄今對抗疫情最成功的國家，但北京不允許台灣透過世衛與其他國家分享。

有批踢踢鄉民解釋，台灣會上頭版就代表目前在德國只要「罵中國」就有銷量。也有其他鄉民的看法是「中國是比納粹還獨裁的國家」、「世界之癌，不被討厭才奇怪」、「各國越來越清楚台灣的處境了」、「這次事件，搞得大家都分清楚台灣跟中國」。

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