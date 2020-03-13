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軍事專家出「國共內戰慘敗」選擇題 網友驚：怎跟現況一樣？

江啟臣（見圖）為國民黨新任黨主席，昨（12）日鬆口承認藍營敗選不代表九二共識有問題。（資料照）

江啟臣（見圖）為國民黨新任黨主席，昨（12）日鬆口承認藍營敗選不代表九二共識有問題。（資料照）

2020-03-14 00:53:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近期因黨主席選舉、對中關係、「九二共識」等議題，再度引發社會大眾關注，軍事專家王臻明對此製作選擇題，「下列何者為國共內戰時國民黨一敗塗地的原因？」讓網友驚呼：「怎麼跟台灣現況一樣？」

自中國武漢肺炎疫情爆發以來，外界認為國民黨不斷引發爭議，新任主席江啟臣近期勝出，該黨過去秉持的「九二共識」立刻引發社會關注，江啟臣昨天說，2020年總統大選藍營敗選，不代表九二共識有問題，但國民黨的兩岸論述不是主席一人說了算。

王臻明今（13）日在臉書製作一道選擇題：

下列何者為國共內戰時國民黨一敗塗地的原因？

【A】中日十五年戰爭剛剛結束，社會上有大批厭倦衝突的人，主張應該要以和為貴。
【B】很多國民黨人已被共產黨收買，又貪污腐敗，爭權奪利，已徹底失去民心。
【C】許多黃埔軍的高階將領叛變投敵，讓共軍能掌握黃埔軍的一舉一動。
【D】以上皆是。

正確答案雖未被公布，但立刻許多網友選擇的答案為「D」，有網友認為，「怎麼跟台灣現在的情況一模一樣？」也有網友呼籲，「現在疫情情勢對中國有利了，國軍要慎防中國挑釁」，更有網友增加答案選項「E」，為「千錯萬錯都是they的錯！」

王臻明臉書全文（文獲授權使用）

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