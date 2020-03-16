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武漢肺炎》中國假訊息被打臉 律師識破「大外宣」3步驟

中國近期積極進行大外宣活動，目前已宣稱病毒來自美國等不實資訊。圖為中國領導人習近平視察武漢火神山醫院。（路透檔案照）

中國近期積極進行大外宣活動，目前已宣稱病毒來自美國等不實資訊。圖為中國領導人習近平視察武漢火神山醫院。（路透檔案照）

2020-03-16 23:58:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人趙立堅近期在推特指控，引發武漢肺炎的新型冠狀病毒是來自於美國，此事被美國務院與川普打臉；律師黃帝穎對此識破中共大外宣的3個步驟，痛批此舉禍害全球，轉移焦點。

中國外交部發言人先前在推特鄭重控訴美國是新型冠狀病毒的發源地，要求美方對此說清楚，這個論調先遭到美國務院駁斥，總統川普近日更在白宮記者會中，當眾表示「我們都知道病毒是從哪裡來」。

律師黃帝穎今（16）日在臉書表示，武漢肺炎考驗人類的是非判斷能力，中國從官方到外圍媒體，近日強力為武漢肺炎推卸責任，在毫無科學證據證明下，造謠病毒源自美國，結果被美國國務院鄭重打臉。

黃帝穎說，中國大外宣的3個步驟分別是，「逮捕公民記者和報導真相的媒體，讓疫情真相無法呈現」、「禁止美國等國際專家協助及限制國際媒體到現場報導」、「官方統一發布新聞及數據」，但是大外宣已經扯過頭，現在打臉配合宣傳的媒體，也成為台灣人接軌國際的一種方式。

黃帝穎臉書全文（已獲授權）

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