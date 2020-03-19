為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

政院推司改「國民法官」3年後上路 國人可參與審判酒駕致死案

行政院院會今天通過攸關國民法官制度的「國民參與刑事審判法草案」，政務委員羅秉成表示，這是歷史性的一步，未來將讓國民法官跟法官合審合判。（記者李欣芳攝）

行政院院會今天通過攸關國民法官制度的「國民參與刑事審判法草案」，政務委員羅秉成表示，這是歷史性的一步，未來將讓國民法官跟法官合審合判。（記者李欣芳攝）

2020-03-19 14:55:31

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過攸關國民法官制度的「國民參與刑事審判法草案」，草案明定國民法官制度將在2023年上路，宣示政府司法改革決心，政務委員羅秉成表示，這是歷史性的一步，未來將讓國民法官跟法官合審合判。

由於酒駕致死的犯行經常引發社會公憤，由於司法院主張酒駕致死屬故意犯罪而致人於死的一種，這項草案規定，「故意犯罪而致人於死者」適用國民參審制，也就是民眾可參與審判，對刑度等表示意見。

有關適用國民參與審判之案件類型，草案除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例之罪的案件外，被告所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，及故意犯罪因而致人於死之公訴案件，各管轄之第一審地方法院，均應行國民參與審判。

司法院與行政院曾在2018年4月會銜將「國民參與刑事審判法」草案送立法院審議，但因第9屆立委未完成立法，法案屆期不續審，行政院會今天再次通過草案，與司法院會銜送立法院審議。

羅秉成說明，這次重送草案，有兩處變更點，一是國民法官參與審判的適用案件範圍，107年的草案版本是規定有期徒刑7年以上的罪行，以及故意犯罪因而致人於死，這兩類案件1年約1200多件；考量新制度剛上路以及檢察官人力，這次草案改為有期徒刑10年以上的罪行，以及故意犯罪因而致人於死，稍微縮小範圍，1年約500、600件。

羅秉成表示，雖然稍微縮小適用範圍，但政院仍認為案件數稍偏多，因此在草案中加註意見，哪些罪名先適用國民法官制，由行政院與司法院兩院會商決定，希望案件數量逐步放寬。

羅秉成說，第二個變更點，則是上次草案並未規定施行時間，這次則明確訂出施行日期為2023年1月1日，讓國民法官制度上路有明確的時間表，宣示司法改革決心。

此外，在配套方面，司法院對於閱覽證據，在草案中規劃採用三階段開示，羅秉成說，行政院希望與其他案件審判相同，採全部開放閱卷的一階段開示，保障被害人與告訴人的閱卷權，將兩案併陳送立法院審議。

草案規定，有國民法官參審的案件，將由3名職業法官、6名國民法官，組成國民參與審判法庭，共同進行審判。至於年滿23歲，具有高中職以上同等學力，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民團批「國民法官」是假改革 司法院：素人法官百分之百獨立
2020-03-18 23:23

民團批「國民法官」是假改革 司法院：素人法官百分之百獨立
採「起訴狀一本主義」 司法院推國民法官預定2023年上路
2020-03-16 15:36

採「起訴狀一本主義」 司法院推國民法官預定2023年上路
大型集團湧入林口 北客掀移居潮

大型集團湧入林口 北客掀移居潮
金門「國民參審模擬法庭」 「雙宋婚變」也呈堂佐證
2019-06-28 23:36

金門「國民參審模擬法庭」 「雙宋婚變」也呈堂佐證
你是哪一類型的國民法官？ 司法院推互動式體驗
2019-03-13 00:25

你是哪一類型的國民法官？ 司法院推互動式體驗
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
不懂法律也可當國民法官！政院通過修法
2018-04-12 16:29

不懂法律也可當國民法官！政院通過修法
法操》國民法官？實質審理還是橡皮圖章？
2017-12-03 15:12

法操》國民法官？實質審理還是橡皮圖章？
政治今日熱門
2020-03-19 01:32

武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析

2020-03-18 19:25

武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

2020-03-18 23:36

藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！

2020-03-18 18:29

魏明谷就職將滿1年 突宣布辭台水董座

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播