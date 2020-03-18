民團批「國民法官」是假改革 司法院：素人法官百分之百獨立

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
台灣陪審團協會召開記者會，痛批司法院「國民法官」制度是假改革。（記者黃欣柏攝）
〔記者吳政峰／台北報導〕司法院回應，國民法官雖然和職業法官合審合判，但彼此均為獨立審判、互不干涉，只有在法定的程序上面，國民法官因無此方面的法律背景，需要專人說明，此外，事實認定與法律適用上面，素人法官具有百分之百的獨立性，自然不會有「政治力」或「金錢」干預審判的疑慮。而國民參審法也規定國民法官應中立，在選任期間若發現有偏頗之虞，就會汰除。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
痛批「國民法官」是假改革 民團：請司法院別再唬弄人民
互別苗頭？陪審推動聯盟上街後 司法院公布民調
正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場
國民法官讓司法院長很exciting 陪審推動聯盟嗆上凱道
國是會議表決平手 陪審團協會批司院硬推參審
三債券打贏投資戰「疫」
民進黨5/24黨務改選是否延期 5月初最後決定
國民黨首辦視訊中常會 江啟臣宣布海選「數位行銷科技長」
週刊爆北市議員疑幽會人妻女官員 當事人均否認
王浩駁斥幽會與關說 陳雪慧被爆出傳「內褲照」表遺憾
綠委籲國名英譯改為「Chunghwa」 蘇揆：若要改應改Taiwan
強化外交戰力 啟動駐外館長最大一波調整
熱門推播