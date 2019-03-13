你是哪一類型的國民法官？ 司法院推互動式體驗

2019-03-13 00:25

〔記者吳政峰／台北報導〕「國民參與刑事審判法草案」現在立法院審議，司法院為了讓民眾理解國民法官內涵，去年推出「國民法官初體驗」互動遊戲，民眾可藉由玩遊戲學到更多知識，頗受好評，近日再推「國民法官再體驗」，提供民眾當上國民法官之後應該做哪些事情的知識，測驗完畢後還得知自己是哪一類型的法官，截至目前為止已有11萬人次試玩。

去年的「初體驗」遊戲，主要讓民眾知道選任國民法官的程序，結束後，電腦會依選填的答案歸類出玩家屬於哪一種角色，共有24種類型；而最近這波的「再體驗」，則讓民眾知道當上國民法官後，在法庭內該做或不該做

些行為與言詞，結束後一樣會分類，此次共有甘地、德雷莎修女、蘇格拉底等共10種角色類型，非常有趣。

司法院指出，「再體驗」為互動式線上體驗遊戲，可以在玩遊戲的過程體驗國民參與刑事審判流程，了解刑事訴訟法的原理和原則，甚至還有紓壓小遊戲，民眾只要實際體驗，就可對此制度有感，解除心中疑惑。

司法院另推出30秒的「為法發聲」宣傳短片，希望來自各行各業、不同性別、宗教、種族、階級的民眾都能知道，不論對法律的理解深淺，未來都可能參與審判，為司法發聲。

司法院表示，國民法官的模擬法庭已緊鑼密鼓於各法院試辦，光是3月份就有17間地院舉行準備程序、審理程序、座談會等相關活動，期能藉由試運轉找出其中的利弊得失，便於日後上路。

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