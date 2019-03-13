你是哪一類型的國民法官？ 司法院推互動式體驗

2019-03-13 00:25

〔記者吳政峰／台北報導〕「國民參與刑事審判法草案」現在立法院審議，司法院為了讓民眾理解國民法官內涵，去年推出「國民法官初體驗」互動遊戲，民眾可藉由玩遊戲學到更多知識，頗受好評，近日再推「國民法官再體驗」，提供民眾當上國民法官之後應該做哪些事情的知識，測驗完畢後還得知自己是哪一類型的法官，截至目前為止已有11萬人次試玩。

去年的「初體驗」遊戲，主要讓民眾知道選任國民法官的程序，結束後，電腦會依選填的答案歸類出玩家屬於哪一種角色，共有24種類型；而最近這波的「再體驗」，則讓民眾知道當上國民法官後，在法庭內該做或不該做

些行為與言詞，結束後一樣會分類，此次共有甘地、德雷莎修女、蘇格拉底等共10種角色類型，非常有趣。

司法院指出，「再體驗」為互動式線上體驗遊戲，可以在玩遊戲的過程體驗國民參與刑事審判流程，了解刑事訴訟法的原理和原則，甚至還有紓壓小遊戲，民眾只要實際體驗，就可對此制度有感，解除心中疑惑。

司法院另推出30秒的「為法發聲」宣傳短片，希望來自各行各業、不同性別、宗教、種族、階級的民眾都能知道，不論對法律的理解深淺，未來都可能參與審判，為司法發聲。

司法院表示，國民法官的模擬法庭已緊鑼密鼓於各法院試辦，光是3月份就有17間地院舉行準備程序、審理程序、座談會等相關活動，期能藉由試運轉找出其中的利弊得失，便於日後上路。

  • 國民法官再體驗遊戲上線，已累積11萬人次試玩。（記者吳政峰攝）　

    國民法官再體驗遊戲上線，已累積11萬人次試玩。（記者吳政峰攝）　

  • 司法院刑事廳廳長蘇素娥解釋國民法官再體驗如何讓民眾了解制度內涵。（記者吳政峰攝）　

    司法院刑事廳廳長蘇素娥解釋國民法官再體驗如何讓民眾了解制度內涵。（記者吳政峰攝）　

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